Žan med bojem z Lano: Nogo ti je preklalo!

Potem ko je iz igre za 50.000 evrov izpadel Igor Mikič, se za naziv zmagovalca 12. sezone Kmetije borijo le še štirje tekmovalci, Franc Vozel, Aleksandra April in brata Zore. Porotniki bodo nekomu izmed njih namenili prednost, ki lahko pomembno vpliva na rezultat nove preizkušnje, četveroboja parov. Glava porote Dejan Guzej se bo potegoval za to, da prednost dobi edina ženska. Aleksandra: "Tukaj se tako ali tako vsi obračajo po vetru, pa upam, da ni tudi njega kaj obrnilo."

Komu bodo porotniki namenili prednost pri četveroboju? FOTO: POP TV

Pari se bodo morali izkazati v sekanju drv, kar nekaterim ne bo pisano na kožo. Ema Dragišić: "Jan bo danes definitivno sekal drva, ker jaz se tega ne grem. Zagotovo se bom poškodovala, če primem to sekiro povsem živčna v roke." Lana Pečnik: "Začnem sekati na polno in kar naenkrat meni Žan reče ..." Žan: "Pazi! O, nogo ti je preklalo!" Lana: "Sem videla tisto belo, ne vem, a je kost ali kaj je. Meni je kar slabo postalo."