Kmetija

Žan o Urški: Niti en dan nisem nehal misliti nanjo

Velenje, 01. 05. 2026 14.50 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Žan Zore pred vstopom v Kmetijo ni bil v najboljšem odnosu s svojo mamo, zato je bil prijetno presenečen, ko jo je zagledal v sporočilu svojih najdražjih. Pogrešal pa je očeta in Urško Gros, ki je bila v njegovih mislih vsak dan. Priznal je, da komaj čaka, da jo ponovno vidi.

Žan Zore si je ogledal sporočilo svojih najdražjih, prijateljev Milana in Igorja ter mame. Žan: "Vesel sem, da vidim mami. Nisva bila v najboljšem odnosu, preden sem šel na kmetijo, tako da me je pozitivno presenetila. Zato bom dal še enkrat več od sebe in poskusil zmagati v tej Kmetiji." Upal je, da so zamere pozabljene: "Da sem v bistvu še vedno njen sin in navija zame. Upam, da ko pridem, z mami rešiva odnos."

Bil pa je razočaran, da ni dobil sporočila očeta in Urške Gros. Žan: "Urškinega sporočila bi bil zelo vesel, čeprav vem, da me zelo pogreša, da me ima rada. Sploh glede na to, da sem dobil njeno pismo, da je z otrokom vse v redu. Upam, da zdržim do obiskov, da ji povem, da jo imam rad, da niti en dan nisem nehal misliti nanjo in da komaj čakam, da jo vidim."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

progresivnidaveknastanovanja
01. 05. 2026 15.13
zapornica mehiškega kartela te je skenslala ker nimaš dovolj tatujev, mogoče ji tudi ni všeč da govoriš v primerjavi z njo še dokaj razumljivo, čeprav zelo slabo. : )
0 0
Givmi5
01. 05. 2026 15.09
Urška je čudakinja, ampak lahko ji rečem, bodi srečna, da si se ga rešla, ker ta človek je težki narcis. Tudi za Mikiča, ki sem ga imel za res bolj pametnega od vseh, se čudim, da se po vsem tem druži z določenimi po kmetiji. A ni slišal pregovora, da volk dlako menja, karakterja nikoli. Če si pokvarjen si pokvarjen (ne Mikič) .. če so pred kamero takšni, se človek vpraša, kakšni so ko so sami.
+1
1 0
