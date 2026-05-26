Kmetija

Žan po izločitvi v solzah: Moja zmaga me čaka doma

Velenje, 26. 05. 2026 21.24 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Igra Polena pod noge je bila usodna za Žana Zoreta, ki se je za obstanek na posestvu boril skupaj s poškodovano Lano Pečnik. Ob koncu tekmovalnega dela poti v Kmetiji je bil zelo čustven, veselil se je snidenja z Uršo Gros.

Prednost za Aleksandro

Porotniki so se morali odločiti, komu izmed finalistov bodo namenili prednost na tokratnem mnogoboju. Ema Dragišić je glasovala za Jana Zoreta, Lana Pečnik za Žana Zoreta, Alenka Weiss prav tako, saj je imel v zadnjem tednu smolo. Žan je tako imel dva glasova, a je Dejan Guzej prejšnji večer Pio Filipčič spomnil na krajo zlatnikov, zaradi česar je bila bolj naklonjena Aleksandri April. Igor Mikič se ji je pridružil, tako je prednost pripadala edini ženski finalistki. Aleksandra: "Bravo, Dejan! Spet si se izkazal za zaupanja vrednega."

Porota je prednost v četveroboju namenila Aleksandri April.
FOTO: POP TV

Polena pod noge

Pari so v četveroboju pokazali, kako so se med opravljanjem tedenskih nalog in v dvobojih izurili v sekanju drv. Aleksandra je za boj izbrala Dejana, Jan ni želel zamenjati Eme, Žan je vztrajal pri Lani, Franc pa pri Alenki. Dejan je razkril, da je porota dodatno minuto prednosti podelila Aleksandri. Slednja je bila za prednost hvaležna Igorju in Pii.

V igri Polena pod noge je vsak par imel svojo sekiro, tnalo in zaboj. S skupnega kupa so morali jemati polena in jih nacepiti na takšno velikost, da so se prilegala odprtini na zaboju. Sami so se morali odločiti, kdo v paru bo polena cepil in kdo nalagal v zaboj, pri tem pa so bile dovoljene menjave. Na voljo so imeli 10 minut.

'Jaz vidim samo drva'

Dejan in Aleksandra sta začela prva, po eni minuti so se jima pridružili ostali pari. Franc ni imel prave motivacije, boril se je, ker ga je k temu spodbudila Alenka. Boj je bil prekinjen, potem ko se je Lana med sekanjem poškodovala. Potem ko so ji oskrbeli rano, je pogumno naznanila, da se bo borila do konca. Lana: "Jaz vidim samo drva. Gas!" Pia je zato s težavo spremljala nadaljevanje mnogoboja, Igor pa je glasno spodbujal finaliste.

Konec tekmovanja za Žana

Medtem ko sta Franc in Alenka neumorno polnila svoj zaboj, je Žan želel že obupati. Bil je utrujen in brez kondicije, Lani pa ni želel dati sekire. Žan: "Zato ker je to moj boj. Jaz sem finalist, nočem, da kdo drug odgovarja zame." Proti koncu se mu je že vrtelo, a je vztrajal do izteka časa. Franc pa se je čudil, ko se je obrnil in zagledal poln zaboj. Tehtnica je njemu in Alenki pokazala največ, kar 44 kilogramov. Jan in Ema sta v zaboj spravila 33,4 kilograma, Aleksandra in Dejan pa 29,5 kilograma. Najmanj je tehtnica pokazala Žanu in Lani, 25,1 kilograma. To je pomenilo, da je tekmovanja za Žana konec.

'Moja zmaga me čaka doma'

Žana sta poleg Lane bodrili še Alenka in Aleksandra, ki mu je pritisnila tolažilen poljubček. Le Ema je bila mnenja: "Glede na to, kako se je obnašal, si zasluži, da je izpadel." Žan pa je v solzah povedal, da ga njegova zmaga čaka doma: "Po eni strani mi je zelo odleglo, da je konec tega, ker vem, da me zunaj čaka nekaj, kar sem dolgo čakal. Tako da upam, da se boste borili naprej. Franci in Jan, upam, da eden od vaju zmaga." Lana ga ni razočarala, bil ji je hvaležen, ker mu je med bojem pomagala, saj ni imel dovolj kondicije. Za neuspeh je krivil sebe, a je bil kljub izidu ponosen nase.

V tekmovanju ostajajo samo še trije finalisti, Franc Vozel, Jan Zore in Aleksandra April. Troboj jih loči od superfinala letošnje Kmetije, v katerem je prostora samo za dva izmed njih. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 žan zore

