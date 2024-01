Žan po oddihu s Suzano že uresničuje svoje življenjske cilje

Pred odhodom na posestvo si skromno povedal, da imaš malo izkušenj s kmetovanjem, a si bil zelo pomemben člen pri tedenskih nalogah. Hitro se je pokazalo, kako spreten si z lesom, pa pri gradnji, pa čeprav si po poklicu avtoservisni tehnik. Odkod vse te veščine?

Nekako se vse svoje življenje spoprijemam z vsemi deli, kot so delo z lesom, gradnja, montaža in načrti. To so stvari, ki me osrečujejo in mi v življenju velikokrat koristijo, kar se je izkazalo tudi na kmetiji.

Tvoji najdražji so ti pred odhodom na posestvo svetovali, da ne bodi to, kar si, in da bodi tiho. Na začetku si res samo pridno delal in se nisi kaj preveč izpostavljal, a se je to spremenilo. Kateri je bil tisti prelomni trenutek, ko je prišel do izraza tvoj pravi jaz?

Nekako se nisem želel izpostavljati, hotel sem se držati v ozadju. To mi seveda ni uspelo, kajti ne morem iz svoje kože. Rad imam vajeti v svojih rokah. Mislim, da se je to kaj hitro izkazalo tudi na kmetiji.

Tako tebi kot Marcelu Verbiču so sotekmovalke očitale nespoštljiv odnos do žensk. Kakšen bi bil tvoj komentar na te očitke?

Mislim, da so se spravile bolj na Marcela, in ker sva bila povezana, sem bil izpostavljen tudi jaz. Tako Marcel kot tudi jaz nisva izvajala nobenega nasilja, kvečjemu bi lahko bilo obratno. Za vse te očitke je kriva Mateja, ki si je izmišljevala stvari in igrala žrtev.