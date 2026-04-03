Žan po Urškinem pozitivnem testu nosečnosti: Sem presrečen

Urška Gros je v osmem tednu bivanja na posestvu začutila, da se z njenim telesom dogaja nekaj dobro znanega. Za seboj ima namreč dve nosečnosti in je mama dveh hčera. Kljub temu da si je že nekaj časa želela še tretjega otroka, je bilo to v tekmovanju le prehitro zanjo. Ko je v hišici na klancu opravila test nosečnosti, po eni strani ni pričakovala, da bo ta pozitiven. Ob pogledu na črtici jo je zato čakalo toliko večje presenečenje in Žanu Zoretu je sprva lahko samo povedala: "Ja, čestitke. Kaj ti naj rečem?"

Tudi Žan ni pričakoval pozitivnega testa in je bil povsem osupel, obenem pa poln čustev. Žan: "Ampak če je, bom to sprejel, ker si to želim že toliko časa, tako da sem presrečen." Urška: "Bil je povsem prepričan, glede na to, da je že poskušal, pa ni uspelo, in je že mislil, da je neploden." Urška je še razkrila, da sta imela pogovore o takrat še morebitnem razpletu njune romance na posestvu. Žan: "Sva se pogovarjala par dni nazaj, da če bo pozitiven, bom ostal z njo."

Ganjeni Žan se je boril s solzami. FOTO: POP TV