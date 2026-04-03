Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Žan po Urškinem pozitivnem testu nosečnosti: Sem presrečen

Velenje, 03. 04. 2026 10.27 pred 25 dnevi 2 min branja 56

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Urška Gros je v hišici na klancu opravila test nosečnosti, ki je bil pozitiven. Žan Zore je bil osupel, saj tega zaradi preteklih neuspešnih poskusov ni pričakoval, obenem pa presrečen.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Urška Gros je v osmem tednu bivanja na posestvu začutila, da se z njenim telesom dogaja nekaj dobro znanega. Za seboj ima namreč dve nosečnosti in je mama dveh hčera. Kljub temu da si je že nekaj časa želela še tretjega otroka, je bilo to v tekmovanju le prehitro zanjo. Ko je v hišici na klancu opravila test nosečnosti, po eni strani ni pričakovala, da bo ta pozitiven. Ob pogledu na črtici jo je zato čakalo toliko večje presenečenje in Žanu Zoretu je sprva lahko samo povedala: "Ja, čestitke. Kaj ti naj rečem?"

Tudi Žan ni pričakoval pozitivnega testa in je bil povsem osupel, obenem pa poln čustev. Žan: "Ampak če je, bom to sprejel, ker si to želim že toliko časa, tako da sem presrečen." Urška: "Bil je povsem prepričan, glede na to, da je že poskušal, pa ni uspelo, in je že mislil, da je neploden." Urška je še razkrila, da sta imela pogovore o takrat še morebitnem razpletu njune romance na posestvu. Žan: "Sva se pogovarjala par dni nazaj, da če bo pozitiven, bom ostal z njo."

Ganjeni Žan se je boril s solzami.
Ganjeni Žan se je boril s solzami.
FOTO: POP TV

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije v ponedeljek ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
kmetija 2026 urška gros žan zore
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Don Muri
07. 04. 2026 19.28
Čaka ga svetla prihodnost :)
Odgovori
0 0
Greznica
05. 04. 2026 08.52
to da ne daš plastike gor je res neodgovorno, sem pa bral da nista več skupaj in da ni več noseča ... ko se eni igrajo z vatrico
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
03. 04. 2026 21.21
Res, še enega bo živela socialna z mojimi prispevki!
Odgovori
+6
6 0
Thor10
03. 04. 2026 20.53
Una fora. Jst nimam službe in ne stanovanja. Jaz tudi ne...potem pa imejva froca
Odgovori
+7
7 0
Boris Kavčič
05. 04. 2026 08.46
X 3
Odgovori
0 0
Primož Rus
03. 04. 2026 20.10
BREZ KOMENTARJA.......
Odgovori
+4
4 0
V SHESHELJ
03. 04. 2026 18.32
Če bo pozitiven, bom ostal z njo... a sicer bi iskal drugo? Pacient!
Odgovori
+11
11 0
Greznica
05. 04. 2026 08.53
nisva več skupi so novice na netu
Odgovori
+2
2 0
BRABUS1
03. 04. 2026 18.05
To je verjeto edino kmečko opravilo,katerega rada počneta.Ne vem točno,ker ne gledam tega norčevanja iz kmetov.
Odgovori
+7
8 1
Vodnar.si
03. 04. 2026 17.29
Ok,tudi to spada na kmetijo😉😄
Odgovori
+0
1 1
4krogci
03. 04. 2026 16.58
Al je bil “test” lazn zaradi bolse gledanosti sova…al pa sla nardit splav…no sej to ji nebi bilo prvic….zdej je pa itaq njen bivsi prsu nazaj…za letos bo ze OK…pol pa spet jokcanje na policiji!
Odgovori
+12
12 0
Givmi5
03. 04. 2026 16.48
Na bruhanje mi gre. Da nekomu daš, po tednu dni poznanstva, da ti nsredi froca!! Gledajo sošolke, učiteljice .. sram te je lahko socialka. Fuj!!
Odgovori
+20
20 0
matdej
03. 04. 2026 16.31
Ali je bilo to vse zrežirano,če je bilo pa res...se ta ženska niti malo ne ceni in se nima rada... Je pa naredila splav,če je to sploh bilo res...Ubogi njeni otroci,če to gledajo...
Odgovori
+13
13 0
inside1
05. 04. 2026 08.38
saj on pa pri teh letih tudi nič nima v glavi. še vedno misli, da je vse na ženski če bo zanosila ali ne.....
Odgovori
+2
2 0
Mukec
03. 04. 2026 16.10
Francelj bo še bolj jokal.... 🤣
Odgovori
+8
8 0
FiFtY_
03. 04. 2026 15.48
Ko ni več 1.april...ona pa še zmer noseča😬
Odgovori
+4
4 0
4krogci
03. 04. 2026 16.58
Ni vec 😂
Odgovori
+1
1 0
Magnetek
03. 04. 2026 15.47
Nebi rekla da je iskren 🤔
Odgovori
+4
4 0
Quatflow
03. 04. 2026 15.41
Jao in nič krivi otrok je šel verjetno po splavu..neodgovorno od že matere dveh otrok, ki to verjetno še gledajo, upam pa da ne.
Odgovori
+7
7 0
er0nixx
03. 04. 2026 15.37
pa ti niso normalni
Odgovori
+7
7 0
Busquets
03. 04. 2026 15.05
Bravo, ponosni starsi verjetno. Zenska gre v nek sov in iz njega pride noseca.
Odgovori
+18
18 0
pinč pančev
03. 04. 2026 14.44
No comment.tahitre bjbe...delajo se otroc na prvi pogled
Odgovori
+17
17 0
YouRangMyLord
03. 04. 2026 14.25
Ema in Urška, sramota za slovenske ženske - kaj njunih staršev ni nič sram - pa kakšne lahkokategorne dajalke so to. Sramota pred celo Slovenijo v resničnostnem šovu, Ema tako mlada, pa tako izprijena, rine naprej v življenju očiotno samo čičeriko, ker ima drugače obe roki za delo navznoter obrnjene.
Odgovori
+23
25 2
Bubblegum
03. 04. 2026 14.38
Obisk pri okulistu nebbo skodil.
Odgovori
+2
5 3
Givmi5
03. 04. 2026 16.52
Ta Ema tudi .. da je to moja hčera, ki se jaha z vsakim ... adijo!! Pokvarjena v dno duše, ampak, ko na njo vplivajo aplikacije, pa misli, da je frajerka. Fuj, mi smo takšnim rekli ku .....
Odgovori
+7
8 1
kryptix
03. 04. 2026 20.51
Tako mlada pa že Slovenka😂
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
03. 04. 2026 14.20
Tadva sta lep dokaz, kako nikakor v reali take osebe ne bi smele imeti skupnih potomcev. K sreči se ta otrok ni rodil.
Odgovori
+23
24 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677