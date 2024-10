Žan po zmagi proti Igorju: Vrgel sem ven prvo mišico Slovenije

Dvobojevalci se v kajži niso pogovarjali o areni, temveč o Timu Novaku in Nuši Šebjanič . Našli so namreč ljubezensko pismo, ki ga je napisala tekmovalka in četverica je imela veliko za povedati. Marcel Verbič je komentiral, da bo Tim zlomil srce dvema dekletoma naenkrat, da razmišlja podlo, da nič ne dela, njemu pa je zaril nož v hrbet. Žan Hronek je bil mnenja, da njune skrivalnice nimajo smisla, saj vsi vedo, kaj se dogaja.

Gospodarica Nada se je najprej oglasila v hlevu, kjer jo je pričakala optimistična oranžna družina. Ines Dužič je posebej pohvalila Nika, nato pa gospodarici podarila šal, ki ga je spletla Marjana Povše . Toda gospodarici ni bilo všeč, ko je v roke prijela kolut, okoli katerega so samo nekajkrat ovili volneno prejo. Modra družina je pripravila veliko kolutov in izdelkov, med njimi denarnico in nedrček. Zmago je že drugič zapored slavila modra družina, ki je pripravila bistveno več izdelkov.

Žan in Igor Mikič sta bila pred areno mirna. Žan: " Komaj čakam boj, in da vidim, kdo je boljši. " Igor je povedal, da bo v areni pokazal, iz kakšnega testa je Mišica. Kot drugi dvobojevalec se je odločil za moč, zato sta se spopadla v igri Močni peki. Z dolgo pekovsko lopato sta morala hlebce kruha iz velike peči prenesti na svoje police. Igor je začel zelo dobro, nakar je povedel Žan in do konca boja, do prenesenih 16 hlebcev, vodstvo tudi obdržal. Igor: " Bil je lep, pošten dvoboj, jaz zmagovalcu dvignem roko. " Žan: " Vrgel sem ven prvo mišico Slovenije, to je res brutalno, ampak mi je tudi malo žal, ker bi rajši domov poslal koga drugega kot njega. "

Marcel in Stanislav Travnikar sta se vrnila na posestvo, zahvalila sta se družini za trud. Marcel je nato Tima poklical v sobo in mu izročil Nušino pismo. Ob tem mu je povedal, da naj se ne igra s čustvi, saj lahko zlomi kakšno srce. Tim je pismo prebral, nato pa ga vrnil Nuši Šebjanič , ki se je jezila nanj in na Marcela.

'Spomnite se name, ko vam bo težko'

Igor se je šalil, da iz njegove pekovske kariere ne bo nič: "Bom se bolj lepote držal, pa fitnesa." Povedal je, da je bil boj zahteven, Žanu pa je čestital in mu je zmago privoščil: "On je fant od fare." Bil je vesel in hvaležen, da je lahko bil del Kmetije, ki mu je dala veliko novega znanja in poznanstev. Igor: "Mogoče me bo pa še kakšna kmetijska zadruga poklicala." Družini je položil na srce, naj razmišljajo pozitivno, naj bodo ponosni nase in povezani, naj se imajo radi in si pomagajo. Igor: "Spomnite se name, ko vam bo težko." Maja je ob tem jokala, saj ji je Igor vlil motivacijo, ko je bila na tleh, in jo je znal nasmejati. Zvečer pa je cela družina žalovala in ga pogrešala.

Marcel premišljuje in razčiščuje

Modra družina se je razveselila prislužene nagrade, Marcel pa je premišljeval, da Tamara Talundžić, Tim in Anja Malešič še vedno stikajo glave, njega pa so izločili iz pogovorov. Na živce mu je šla predvsem Anja, ki naj bi se preveč prilizovala Tamari. Nuša je ta večer hotela razščistiti z njim. Ko je želela izvedeti, kaj ga moti, ji je naravnost povedal, da nima nobenega spoštovanja. O Timu pa je povedal: "Glede na to, da ima punco doma, pa da se zapletata na televiziji, je to zelo grdo igranje s čustvi." Tim pa je bil mnenja, da mu Marcel zavida in da je ljubosumen.