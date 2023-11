Žan povsem nemočen, ni mogel rešiti Suzane

Bližal se je izbor drugega dvobojevalca in Žan Simonič ter David Peter Sekirnik sta bila vedno bolj zaskrbljena. Nasprotni klan je številčno močnejši in Žan je srčno upal, da bo druga dvobojevalka na koncu vendarle Mateja Šereg . Žan: " Vsak iz hiše mi je že priznal, da je ima dovolj. Prinaša neko slabo energijo. Ne paše v našo družbo. "

S treningom pa se je sproščal Alen Ploj : " Koristi mi sigurno, da umirim um, in res mi pomaga, da se umaknem od vsega. " Med razgibavanjem je našel pismo, v dvoboju s Suzano Bajrić si je namreč priboril prednost, ki se nanaša na izbor drugega dvobojevalca. A je bil postavljen pred dilemo. Če bi prednost izbral, bi moral enemu izmed članov družine odreči pravico do ogleda video sporočila njegovih najdražjih. Alen se je takoj odločil: " Vem, koliko bi meni pomenilo, da bi videl družino, tako da tega se jaz ne grem. " Poleg tega je bil prepričan, da tokrat ni ogrožen, saj da so v njegovem klanu že sklenili dogovor glede drugega dvobojevalca.

Tim Novak je razkril, da je David ponoči prestopil prag hiše. Tim: " Če ne smeš, ne smeš. " Nuša: " Če so pravila, so pravila. " Tim: " Že od začetka Kmetije je tako, da neke negativne stvari gleda na ljudeh, pa njihove napake, svojih pa ne vidi. " David je Nataliji Bratkovič povedal, da je prag hiše prestopil po nesreči. Natalija: " Veš da kazen mora biti ... Ampak vse ob svojem času. "

Glasovanje za drugega dvobojevalca ni bilo tajno. David je glasoval za Matejo, Patricija za Suzano. Franc Rajšp je kamenček namenil Suzani, slednja je glasovala za Matejo. Suzana je dobila še Timov, Alenov, Matejin in Nušin kamenček. Žan je Mateji dal svojega, a s tem ni mogel rešiti svoje Julije. Suzana: " Že ves teden sem vedela, da bom druga dvobojevalka. Tako da nič novega zame. " Tim je imel spet razlog za veselje, saj je v areno poslal še enega člana nasprotnega klana. Zavedal pa se je, da bodo počasi prišli na vrsto člani njegovega klana, in prva bo po njegovih napovedih ogrožena Mateja.

'Počasi izgorevamo'

Žan, David in Suzana so zvečer sedeli ob ognju in ugotavljali, da so pogoreli na celi črti. Žan je povedal, da težko gleda, kako njegova stranka propada. Žan: "Počasi izgorevamo." Zatem so začeli obujati spomine na začetke svoje poti v tekmovanju. Žan je še dodal, da kdor koli zapusti Kmetijo, mu bo manjkal. David pa je imel upanje, da bosta vsaj dva njihova člana prišla do finalnega tedna.