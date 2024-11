Žan premaga Tjašo, Maja in Nik se dokažeta v najbolj zahtevni nalogi

Stanislav Travnikar je ugotavljal, da tekmovalci nimajo volje, da bi šli v vinograd. Nik Triler bi moral vstati prvi in družino poslati na delo, a ko je vstal, je ocenil: " Stvar je kritična. " Upal je, da jim je Nada poslala kakšno orodje ali pomoč, a tega niso dočakali. Kljub temu so se lotili dela, a je Žiga Mohar povedal, da so na misiji nemogoče. In res so hitro obupali in se vrnili na posestvo.

Žan tokrat premaga Tjašo

Žan Hronek in Tjaša Vrečič sta se pomerila v že drugem dvoboju hlapca in dekle. Natalija Bratkovič: "Danes je največ odvisno od vajinih ročnih spretnosti pri gospodinjskih opravilih." Žan je priznal, da nekaj izkušenj ima: "Ni pa to, da bi se ravno hvalil s tem." Najprej sta morala rešiti sestavljanko in se tako dokopati do noža. Z njim sta morala nalupiti toliko krompirja, da se je njuna tehtnica prevesila. Začela sta z odvezovanjem vozlov, pri čemer je bila Tjaša hitrejša, prva se je tudi dokopala do noža in začela z lupljenjem krompirja. Žan se ji je hitro pridružil, lupil ni tako zelo natančno, kar se je izkazalo za boljšo strategijo, saj je Tjašo tudi prehitel in zmagal. Dekla ima tako dva kamenčka, ki bosta štela na izboru prvega dvobojevalca.

Žan hitro najde namig in sestavljanko

Žan se je odpravil v gozd, kjer bo tudi prespal. V hiški je našel enako sporočilo kot Tjaša. Žan: "Spet neko presenečenje, ampak Tjaša mi o tem ni nič povedala. Je kar lisička glede tega." Izbral je namig pod številko 2, na lističu pa je pisalo: 'Podnevi me nihče ne opazi, ponoči me najde vsak. Ti me boš našel šele, ko boš odnehal.' Pomislil je na luč, obenem pa ugotavljal, da je naloga težja, kot je pričakoval. A je nato pomislil na posteljo in res je našel mošnjiček s sporočilom: 'Sem delček nečesa, kar odpira vrata v lepšo prihodnost. Sem okno v preteklost.' Poleg so bili delčki sestavljanke, ob kateri pa ni dobil nobene prave ideje.