Žan preseneča, taktizirati bo začel z Nikom

Tjaša Vrečič je na zabavi opazila, da se je Stanislav Travnikar veliko pogovarjal z Nikom Trilerjem . Tjaša: "Jaz vem, da Maja zna zelo, zelo dobro manipulirati z ljudmi." Toda Stanislav ne bo edina težava, tudi Žan Hronek bo presenetil, saj bo začel taktizirati skupaj z Nikom. Predlagal mu bo, da bi se znebili močne konkurence in v mislih bo imel Tima Novaka . Nik: "Tukaj bi se kar priključil Žanu." Tudi on bi namreč rad videl Tima v areni.

Maja Triler bo v svojem sporočilu tekmovalcem namenila nekaj ostrih besed. Tim: "Ne biti zdaj čustvena, a ne. Pač smo te premagali, pojdi zdaj domov, pa se tam zunaj jokaj." Maja bo imenovala novo glavo družine in vsem se dozdeva, kdo bi to lahko bil. Tamaro Talundžić pa bo bolj razjezil njen brat: "Nisem mislila, da bom Nika kdaj dala na tapeto, ampak zdaj se pa lahko začnemo igrati." Katera tekmovalca pa bosta v tem tednu hlapec in dekla?

