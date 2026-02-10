Naslovnica
Kmetija

Žan razneženo o Urški: Lepo se je zbuditi zraven nje

Velenje, 10. 02. 2026 21.26

Avtor:
Su.S.
Žan Zore se je med glasovanjem povsem raznežil.

Tekmovalci so v boj za imuniteto poslali Urško Gros in Jana Zoreta. Slavil je slednji, medtem ko Nuša Šebjanič ni imela razloga za veselje. Med glasovanjem se je razkrila nova simpatija, Žan Zore je očaran nad Urško.

Nuša in črna pika

Mark Baržić je ugotovil, da je bivanje v hlevu prav prijetno. Skupaj z Urško Gros in Janom Zoretom je zjutraj takoj zagrabil za delo. Skupaj so komentirali, češ da v hiši še nič ne delajo. V zobeh pa so imeli tudi Nušo Šebjanič. Urška: "Nuša ima kar veliko črno piko na svojem čelu, ker si je tako pokvarila svoj ugled tukaj v prejšnjem tednu, da mislim, da se ne more več rešiti."

Igor Mikič: "Ista lokacija, ista lepota, ampak letos bom ostal malo dlje."
Igor Mikič: "Ista lokacija, ista lepota, ampak letos bom ostal malo dlje."
FOTO: POP TV

'A ste me pogrešali?'

Tekmovalce je kmalu zatem s svojim prihodom na štirikolesniku presenetil Igor Mikič. Igor: "A ste me pogrešali? Šmeks je nazaj. Ista lokacija, ista lepota, ampak letos bom ostal malo dlje." Mark je komentiral: "Jaz tega človeka videti ne morem. Kaj je lani delal. To je prav pacient." Igor pa je nadaljeval: "Jaz prihajam na to kmetijo poln delovnega elana, pozitive, iskrenosti in dobre volje, ki jo bom razširil med tekmovalce, povezal družino, da se ne bodo kregali, to bo moj namen. In upam, da mi bo to tudi uspelo." Žiga Florjan Sedevčič ga je pohvalil: "Tip je model, tip je avtentičen in to je njegov blagoslov."

Iskri se tudi med Žanom in Urško

Družina je glasovala za tekmovalca, ki sta se pomerila za imuniteto. Med glasovanjem se je razkrila druga simpatija na posestvu. Žan Zore je povedal: "Moj glas gre osebi, ki me vsak dan nasmeji. Lepo se je zbuditi zraven nje, dobro se počutim in ta glas gre Urški." Carmen Osovnikar: "To me je mogoče malo presenetilo, da je Žan dal podkev najprej Urški, ampak, ja, vemo, da je tu simpatija, da sta si všeč, tako da je dal neko podporo Urški in ji pokazal, da ji stoji ob strani."

Žan Zore se je med glasovanjem povsem raznežil.
Žan Zore se je med glasovanjem povsem raznežil.
FOTO: POP TV

Največ glasov sta dobila Urška in Jan, medtem ko za Nušo ni glasoval niti Juš Čop, kar mu je zamerila. Priznala je, da jo je to prizadelo. Ema: "Nuša je prišla sem, je igrala neko šefico. Ne moreš ti tega narediti, da prideš v hišo s 15 novimi ljudmi in tam vsem ukazovati, kaj naj delajo, ona pa nič ne dela. Mislim, da je zdaj tudi njen klan ugotovil, kakšna je ona v resnici."

'To bo treba uhlje malo navijati.'

Igor se je z navdušenjem predstavil tekmovalcem. Ocenil je, da se bo najbolj razumel z Dinom Kurtovićem: "Zato ker ima hud stil, je lepo urejen, počesan, negovan. In upam, da je tudi nasmejan." Dino je bil počaščen, ostal je brez besed: "Jaz ne vem, kaj se dogaja." Igorja je zmotilo, ker mu je Aleksandra April skakala v besedo in imela 'napadalne kretnje'. Všeč mu ni bilo niti, da mu je Mark poslal poljubček. Pričakoval je več spoštovanja: "To bo treba uhlje malo navijati."

Med Igorjem in Carmen ni prave energije

Igor in Carmen sta se umaknila na samo, da bi si izmenjala informacije o dogajanju na posestvu in tekmovalcih. A je bil Igor razočaran, ker je bila Carmen preveč diplomatska, ona pa je imela čuden občutek glede njega, saj ji ni ustrezala njegova energija. Carmen: "Tak občutek sem danes dobila, da ni pristen, da ima nekaj za bregom. Neko negativno energijo mi je dal."

Jan si je priboril imuniteto

Urška in Jan sta se pomerila v igri Sreča na vrvici. Na kozolcu je bilo 20 ključev, obešenih na prepleteno vrv. Jan je prvi odpel pet ključev in mu ne bo treba v petkovo areno. Jan: "Ta teden se nisem počutil ogroženega, ampak mi vseeno ta zmaga z imuniteto pomeni veliko." Tudi Urška se kljub porazu ni počutila ogroženo: "Sem dobila zagotovilo iz moje družine, da sem na varnem ta teden." Zvečer pa je v hlevu izbruhnil prepir, na tapeti je bila Nuša.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Igor Mikič bo pridrvel na posestvo, Mark se bo prijel za glavo

