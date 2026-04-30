Kmetija

Žan s trikom do imunitete, v areno mora Franc

Velenje, 30. 04. 2026 21.27 pred 13 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Žan Zore, ko si je dobil imuniteto.

Potem ko je Franc Vozel gajbice krompirja odstopil Žanu Zoretu, je tehtnica imuniteto prisodila njemu in Aleksandri April. Dejanu Guzeju to ni pokvarilo načrtov in je v dvoboj izzval prav Franca, zaradi česar se v areni obeta izredno napet spopad.

'Naj za Žana karma poskrbi'

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Žana Zoreta je očitno premagal strah pred areno. Franca Vozla je hitro prepričal, da naj mu odstopi svoje in Dejanove gajbice krompirja, zato da bi dobil imuniteto. Ko so tekmovalci čakali na Natalijo Bratkovič, je vzel Aleksandrine gajbice, češ da jih je tudi ona dala Igorju Mikiču. Igor: "Ko gledam Žana, ko jemlje Aleksandrine gajbice, mi gre na bruhanje. Ni on dovolj moški, da bi se boril v areni. Njemu se tresejo kolena in raje preko laži in prevare pride do imunitete." Vmešati pa se ni hotel: "Naj za Žana karma poskrbi. Ni čudno, da nikoli ne spi, ker nima čiste vesti."

Tudi Dejan se je hudoval nad Žanom, ki je gajbice krompirja dal Francu, ta pa jih je odstopil Žanu. Dejan: "Sploh ga ni bilo na njivi in zdaj bo on tisti sodnik, ki sodi, komu spada katera gajbica." Igor: "Ne vem, kaj sta Jan in Žan Francu obljubila po koncu Kmetije, ampak Franci, za človeka tvojih let bi se lahko lepše obnašal, vedel, ne pa da se tako obnašaš in zagovarjaš slabe ljudi." Franc pa je bil mnenja, da tudi Igor ne bi smel sprejeti Aleksandrinih gajbic.

'Samo pošten moraš biti'

Ko je na posestvo prišla Natalija, sta Dejan in Franc povedala, da nimata krompirja, saj da ga je Franc podaril Žanu. Franc je povedal, da je Žanu ves čas pomagal in se je zanj pripravljen žrtvovati. Znova je izpostavil, da je Aleksandra Igorju podarila nekaj gajbic, tekmovalka pa ga je spomnila, da je sam pred tem izkopaval krompir v njenih in Piinih vrstah. Takrat se je odločila za to potezo. Aleksandra: "Samo pošten moraš biti, pa čisto nič drugega. In to osnovno pravilo, biti pošten, je Franc prekršil."

FOTO: POP TV

Imuniteta za Žana in Aleksandro

Alenka in Igor sta nabrala 563,9 kilograma krompirja, pri Aleksandri in Žanu pa je tehtnica pokazala 600,2 kilograma, ki so jima prinesli imuniteto. Žan se je zahvalil Francu, ker stoji za njim. Igor: "Še enkrat več lahko vidimo, da te iskrenost in poštenost na kmetiji ne pripeljeta nikamor in jaz sem zelo razočaran. Že spet. Franc ščiti Žana že od samega začetka in pere njegovo umazano perilo. Žan je strahopetec, lažnivec in primitivec." Veliko laži je bilo izrečenih tudi glede skrivanja Pratike, ki jo je Aleksandra želela vrniti v skupno rabo.

Dejan izzove Franca

Dejan je svojega nasprotnika izbiral med Igorjem in Francem. Povedal je, da sta oba tekmovalca neverjetno močna, a se tudi njega bojijo vsi, razen Franca, ki ga je na koncu izzval v dvoboj. Kot je povedal, bo ne glede na izid iz arene šel z dvignjeno glavo in ponosen. Igor: "Izraz Franca, ko je izvedel, da bo drugi dvobojevalec, je bil neprecenljiv. Bil je trd kot kamen, bled kot stena in mrtev kot rakun." Franc je povedal, da ga ni strah iti v areno, in če se ne vrne, se želi spopasti z Igorjem. Igor pa se je veselil tokratne arene: "Končno ena vrhunska, fenomenalna, bojevita arena. Upam, da ne izbereta Pratike."

Dejan in Franc obujata spomine

Dejan se je veselil časa, ki ga bo preživel s Francem v kajži. Kot je povedal, je najstarejši tekmovalec prava dobričina in milina, ko si sam z njim. Skupaj sta obujala lepe spomine, tudi na zahtevne naloge. Francu je bilo še posebej všeč to, da so bili mladi pripravljeni tako zelo delati. Premišljeval je tudi o tem, da je čas za njegovo slovo, da bo njim prepustil finale.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 žan zore franc vozel

Igorju bo ob Žanovi potezi šlo na bruhanje

24ur.com Igorju bo ob Žanovi potezi šlo na bruhanje
24ur.com Pia: Dejan se trese kot šiba na vodi
24ur.com Franc se je soočil s Polono, Gino je dobil nasprotnico
24ur.com Žiga v napetem dvoboju premagal Jana
Zadovoljna.si La Toya brez zadržkov, Franc pa znova s kričanjem
24ur.com Riera po derbiju: Zmagal je Bog, ne Olimpija
24ur.com Veselje za Franca in Aleksandro, ogrožena sta Gregor in Dejan
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PoldeVeliki
30. 04. 2026 21.40
Ta Žan je največji 💩 kar sem jih videl kdaj koli v kmetiji. Franc pa njegov pudeljček.
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
moskisvet
Portal
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
okusno
Portal
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
