Žan s trikom do imunitete, v areno mora Franc

'Naj za Žana karma poskrbi'

Žana Zoreta je očitno premagal strah pred areno. Franca Vozla je hitro prepričal, da naj mu odstopi svoje in Dejanove gajbice krompirja, zato da bi dobil imuniteto. Ko so tekmovalci čakali na Natalijo Bratkovič, je vzel Aleksandrine gajbice, češ da jih je tudi ona dala Igorju Mikiču. Igor: "Ko gledam Žana, ko jemlje Aleksandrine gajbice, mi gre na bruhanje. Ni on dovolj moški, da bi se boril v areni. Njemu se tresejo kolena in raje preko laži in prevare pride do imunitete." Vmešati pa se ni hotel: "Naj za Žana karma poskrbi. Ni čudno, da nikoli ne spi, ker nima čiste vesti."

Tudi Dejan se je hudoval nad Žanom, ki je gajbice krompirja dal Francu, ta pa jih je odstopil Žanu. Dejan: "Sploh ga ni bilo na njivi in zdaj bo on tisti sodnik, ki sodi, komu spada katera gajbica." Igor: "Ne vem, kaj sta Jan in Žan Francu obljubila po koncu Kmetije, ampak Franci, za človeka tvojih let bi se lahko lepše obnašal, vedel, ne pa da se tako obnašaš in zagovarjaš slabe ljudi." Franc pa je bil mnenja, da tudi Igor ne bi smel sprejeti Aleksandrinih gajbic.

'Samo pošten moraš biti'

Ko je na posestvo prišla Natalija, sta Dejan in Franc povedala, da nimata krompirja, saj da ga je Franc podaril Žanu. Franc je povedal, da je Žanu ves čas pomagal in se je zanj pripravljen žrtvovati. Znova je izpostavil, da je Aleksandra Igorju podarila nekaj gajbic, tekmovalka pa ga je spomnila, da je sam pred tem izkopaval krompir v njenih in Piinih vrstah. Takrat se je odločila za to potezo. Aleksandra: "Samo pošten moraš biti, pa čisto nič drugega. In to osnovno pravilo, biti pošten, je Franc prekršil."

Žan Zore, ko si je dobil imuniteto. FOTO: POP TV

Imuniteta za Žana in Aleksandro

Alenka in Igor sta nabrala 563,9 kilograma krompirja, pri Aleksandri in Žanu pa je tehtnica pokazala 600,2 kilograma, ki so jima prinesli imuniteto. Žan se je zahvalil Francu, ker stoji za njim. Igor: "Še enkrat več lahko vidimo, da te iskrenost in poštenost na kmetiji ne pripeljeta nikamor in jaz sem zelo razočaran. Že spet. Franc ščiti Žana že od samega začetka in pere njegovo umazano perilo. Žan je strahopetec, lažnivec in primitivec." Veliko laži je bilo izrečenih tudi glede skrivanja Pratike, ki jo je Aleksandra želela vrniti v skupno rabo.

Dejan izzove Franca

Dejan je svojega nasprotnika izbiral med Igorjem in Francem. Povedal je, da sta oba tekmovalca neverjetno močna, a se tudi njega bojijo vsi, razen Franca, ki ga je na koncu izzval v dvoboj. Kot je povedal, bo ne glede na izid iz arene šel z dvignjeno glavo in ponosen. Igor: "Izraz Franca, ko je izvedel, da bo drugi dvobojevalec, je bil neprecenljiv. Bil je trd kot kamen, bled kot stena in mrtev kot rakun." Franc je povedal, da ga ni strah iti v areno, in če se ne vrne, se želi spopasti z Igorjem. Igor pa se je veselil tokratne arene: "Končno ena vrhunska, fenomenalna, bojevita arena. Upam, da ne izbereta Pratike."

Dejan in Franc obujata spomine