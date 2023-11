Žan se bo maščeval, odločil se bo za sabotažo

Člani klana Tima Novaka bodo ponagajali Žanu Simoniču in Davidu Petru Sekirniku . Odločili se bodo prespati v hlevu. Žan: " Selijo se v hlev, kot da smo stari 15 let. " Patricija Virant bo ostala v hiši, a le zato, da bi vohunila. Žan ji bo res zaupal, da ima 'posebno moč'.

Na trgu se bosta za imuniteto spopadla grešna kozla Tim Novak in Mateja Šereg. Slednja bo napovedala, da bo boj predala. Tim: "Mateji ne zaupam čisto nič." Mateja bo kasneje res povedala: "Pustimo se presenetiti, kam me bosta pripeljali moja tekmovalnost in borbenost."