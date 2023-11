Žan si je priboril prednost, glava družine je David

Glava družine Žan Simonič in zmagovalka dvoboja grešnih kozlov Patricija Virant sta se borila za največjo prednost doslej. Pomerila sta se v igri Odskočna deska, v kateri sta morala najprej steklenico z vodo po deski s pomočjo vrvi povleči k sebi, nato pa vodo zliti v vrč. To sta morala ponavljati, dokler nista vrča napolnila do konca. Žan je bil v prvem delu dvoboja veliko uspešnejši, medtem ko Patriciji sprva nikakor ni uspelo ujeti steklenice. Žan je tako prvi dotočil dovolj vode, da je prišel do ključa, ki je odpiral škatlo. V njej sta bila tablica in pisalo za kviz. Patricija je uspela ujeti drugo steklenico, ko je Žan že začel odgovarjati na vprašanja. Res pa mu na začetku ni šlo dobro in preden je nabral tri pravilne odgovore, je Patriciji uspelo priti do ključa in pravilno odgovoriti na prvo vprašanje. A je Žan z naslednjim vprašanjem le uspel osvojiti tretjo točko ter si priboril prednost. Nuša Maloprav : "Jaz sem zelo razočarana, da je zmagal Žan. In, ja, Žan nam zna kaj zakuhati."

Ko so se tekmovalci vrnili iz arene, so zagledali tablo z napisom Dopisništvo Kmečkega lista, v hiški pa so našli Luko Jurena . Nekdanji novinar pod krinko je povedal, da bo samo dopisnik, a je bil Žan kljub temu sumničav. Tekmovalci so namreč želeli izvedeti več, a jim Luka ni smel ničesar razkriti.

Gospodarica Nada je tekmovalcem v video sporočilu povedala, da so jo zelo navdušili s tedensko nalogo: "Jaz vas bom pa navdušila še bolj. Pripravite robčke in uživajte." Ko je zagledal svojo drago, David Peter Sekirnik ni jokal, je pa jokala Nuša, ko je zagledala svojo psičko in najdražje. Nuša: "Srce mi bo razgnalo. Mislim, da bom vsak čas počila. Mislim, da me bo razgnalo tule po kmetiji." Kot začarana je bila tudi Patricija, ki ni mogla verjeti, kako zelo je zrastel njen sinko.

Franc Rajšp se je veselil 'čage' s svojimi prijatelji, raznežil pa se je, ko je videl starša. Tekmovalci so se zabavali ob sporočilu najdražjih Tima Novaka , lepa sporočila najdražjih Mateje Šereg pa so tekmovalko pahnili v stisko. Mateja: "Vse preveč pogrešam. Tudi Leon ni več tak vesel. Res bi rada šla domov."

Luka je po svoji stari navadi brez dlake na jeziku komentiral tekmovalce. Zdelo se mu je, da se je najbolj spremenil Žan, ki je bil sprva tih in se ni izpostavljal, sedaj pa se je povsem spremenil, da bi se prikupil močnejšemu klanu. Glede Davida in Mateje je imel enako mnenje, in sicer da manipulirata s sotekmovalci. Luka: "Mateja je zdaj zelo osamljena. Prej je bila kot ena alfa samica, ki so ji vsi sledili, zdaj je pa kot en zapuščen volk, ki tava sam, cel lačen." David pa je komentiral, češ da Luke nekateri tekmovalci na začetku niti povohati niso želeli, sedaj pa se slinijo okoli njega. To je Luka tudi opazil, a ga je bolj zanimalo to, kdo je naslednja žrtev Davida in Žana.

Oba klana sta se takoj zatem umaknila vsak na svoj konec posestva. Žan in David sta poskušala na svojo stran pridobiti Franca, Nuša je medtem povedala: "Glede na to, kako so se obnašali čez celoten potek igre, tak ne more biti zmagovalec Kmetije." Alen Ploj je omenil, da so bili člani nasprotnega klana ves čas prepričani v svojo zmago: "Jaz imam spoštovanje do vsakega. Oni ga nekako še niso izkazali. Mogoče pa se jim to enkrat vrne."

Težka tedenska naloga

Gospodarica Nada je Davidu predala navodila za novo tedensko nalogo. Prvi del je priprava ozimnice, in sicer morajo vložiti kumarice in rumene paprike. Pripraviti bodo morali tudi ajvar ter skuhati jagodno in slivovo marmelado. Nada bo ocenila okus in videz ozimnice, dodaten plus bo, če bodo poskrbeli še za dekoracijo. Pospraviti pa morajo tudi zalivalni sistem na vrtu, ga izprazniti in prekopati.

Dilema za Žana

Žan je bil postavljen pred dilemo. Z zmago proti Patriciji si je priboril prednost, odločiti pa se mora za prednost pri izbiri grešnega kozla ali prednost pri izboru drugega dvobojevalca. Iz pisma: "Dobro premisli. Si tik pred finalom."