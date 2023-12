Žan si je z zmago proti Davidu priboril mesto v finalu

Žan Simonič je Davida Petra Sekirnika ugnal v spretnosti in znanju. Če se je zadnji uvrstil v polfinale, pa se je kot drugi zavihtel v finale letošnje Kmetije. David bo kljub porazu izbiral člana porote, to možnost pa je odvzel Timu Novaku.

Polfinalisti izberejo člane porote Žan Simonič je vabilo namenil Suzani Bajrić, kar je hkrati pomenilo opravičilo, ker ji ni dovolj zaupal. David Peter Sekirnik je izbral Marcela Verbiča, zato da bi njihova stranka zasijala v polnem sijaju in da nasprotnemu klanu dajo vetra. Tim Novak se je odločil za Anjo Malešič, ki ji najbolj zaupa, Franc Rajšp pa za Nejca Hočevarja, ki si ga želi bolje spoznati. Alen Ploj je izbral Tamaro Talundžić, ki mu je ves čas stala ob strani. Patricija Virant je izbrala Matejo Šereg, Nuša Maloprav pa Gregorja Fabricija.

Tim ne more izbrati člana porote Preden sta se Žan in David preselila v kajžo, je drugi dvobojevalec razkril, kakšno prednost si je priboril v dvoboju s Timom. Možnost izbire porotnika je odvzel prav njemu. Timu se je zdelo, da je David brcnil v temo, in ko sta dvobojevalca odšla v kajžo, je njegov klan veselo nazdravil. Nada ponudi pomoč in zgrabi za vile Gospodarica Nada je družino presenetila z nenapovedanim obiskom. Glava družine Patricija je povedala, da niso naredili ničesar, ker je deževalo, potem pa so prišli obiski. Nada: "Od te punce sem pa res več pričakovala. Na vrtu mi je obljubila, da se bo zelo potrudila, ampak nič od tega." Družini je povedala, da ne želi osramotiti sebe in njih pred celo Slovenijo, zato je napovedala, da bodo nalogo opravili skupaj. Gospodarica je tudi sama poprijela za vile in Tim se ji je lepo zahvalil za pomoč: "Res ste nas rešili po takem vremenu, tako da smo še mi moči prihranili, da se lahko borimo do konca." Nada pa jim je položila na srce, naj se potrudijo in nalogo tudi dokončajo: "Verjemite mi, da vam ne bo žal."

Žan dobi obiske Obiska se je razveselil tudi Žan, ki pa mu je bilo žal, da najdražjim ni mogel razkazati posestva. Ti so povedali, da je zelo dobrosrčen, da ga imajo vsi radi in tudi navijajo zanj. Še največ motivacije sta jima vlili hčerki bratrancev in napovedal je, da se bo tudi zaradi njiju boril do konca. Njegova prijateljica, ki ga je prijavila v šov, pa mu je povedala, naj pred finalom in zmago ne hodi domov.

Žan spretnejši od Davida Oba dvobojevalca sta povedala, da bosta vesela, če zmagata sama ali nasprotnik. David je določil vrstni red bojev in odločil se je za spretnost, znanje in moč. Z Žanom sta se zato najprej pomerila v igri Zrna zmage. Za začetek sta morala premagati poligon z ovirami in na vrečki odvozlati vozle, da sta prišla do žage. Žan je bil v veliki prednosti in je prvi prežagal letev, s tem pa osvobodil desko, ki mu je služila kot most preko sodov. Na koncu je moral rešiti leseno drsno uganko. Medtem je tudi David osvobodil desko, prišel preko sodov in se lotil vozlov. A je Žan prvi razvozlal vse vozle, sestavil uganko in prišel do noža, s katerim je prerezal vrečo koruze.

Žan si z znanjem pribori mesto v finalu Dvobojevalca sta se nato pomerila v znanju, za zmago sta morala zbrati sedem pravilnih odgovorov. To je prvemu uspelo Žanu, ki je z drugo zaporedno zmago postal zmagovalec polfinalne arene. Ponosen je bil, ker je premagal Davida v znanju: "To pa je neverjetno. Samo nekaj bi vam rad povedal, pred sabo gledate finalista." To hkrati pomeni, da bo imel imuniteto na prihodnjem glasovanju.

Davidovo slovo, izbiral bo člana porote David bo kljub porazu imel vpliv na potek igre v naslednjih dneh. Dobil je namreč pravico do izbire porotnika. Povedal je, da mu je vseeno, kako bo igra potekala: "Bi pa rad, da tisti, ki zmaga, da si bo to res zaslužil." Svoji družini je namenil lep in spodbuden nagovor: "Mislim, da ste, da smo vsi neke vrste zmagovalci. Glede na to, kaj smo preživeli na tem prekrasnem posestvu, delali na soncu, delali na dežju, delali mokri do gat, se kregali, se smejali. Ne obupati, lahko ste ponosni, do kam ste prišli. Glave gor, verjetno vam ni ostalo prav veliko energije, ampak toliko pa vam jo je, da teh sedem, osem, devet dni do konca date še vse od sebe. Se bo splačalo."

