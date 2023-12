Žan Simonič z delavnostjo in osredotočenostjo do zmagovalnega odra

Žan Simonič se je na začetku svoje poti dokazoval predsvem z delavnostjo in spretnostmi. Kot močen konkurent je v nadaljevanju večkrat pristal v areni, kjer je navduševal z mirnostjo in osredotočenostjo. To ga je na koncu pripeljalo vse do zmagovalnega odra, domov pa odhaja bogatejši v več pogledih.

Žan Simonič si ni predstavljal, da bo ob koncu svoje poti v Kmetiji stal v superfinalni areni. Žan: "Moj cilj je bil, da ne izpadem prvi, kasneje je bil moj cilj, da pridem vsaj čez polovico." Na začetku se je dokazoval predvsem z delavnostjo in spretnostjo. Izkazoval se je denimo pri delu z lesom, ponosen je bil predvsem nad hiško, v kateri je bilo dopisništvo Kmečkega lista. Kot je povedal, je bil tudi sam presenečen nad tem, kaj vse zna in zmore.

Jubilejna sezona je sicer postregla s številnimi dvoboji, kot novost pa je produkcijska ekipa na posestvo pod krinko poslala dva novinarja Kmečkega lista, ki sta popestrila dogajanje. Tekmovalci, ki so prišli do finalne arene, so na posestvu preživeli okroglih 70 dni, od tega je več kot 20 dni deževalo.

Nov niz povsem drugačnih preizkušenj ga je doletel, ko so njegovi sotekmovalci ugotovili, da bi se bilo dobro znebiti močne konkurence. Dokazati se je moral v gozdu, na trgu in v areni. Kot je povedal, je bil njegov adut ta, da pred tekmovalci ni kazal strahu, zaradi njegove osredotočenosti in mirnosti pa so ga ti odkrito občudovali. Kot je povedal nekdanji profesionalni nogometaš, sedaj pa osebni trener Alen Ploj, je bil samozavesten in miren skozi celotno Kmetijo in v vseh dvobojih: "Tega še nisem videl pri nobenem športniku." Žan: "Fokus je res najbolj, najbolj pomembna zadeva tukaj, vsaj, ko si v areni. Da te ne zmotijo stvari iz okolice, da se ne oziraš na svojega sotekmovalca. Mene osebno težko karkoli vrže iz tira, ker vidim samo eno, in to je zmaga."

Takšna miselnost ga je pripeljala vse do superfinalne arene, ki je bila zanj neverjetna in nepričakovana preizkušnja. Svojih dveh nasprotnikov Alena in Nuše Maloprav ni podcenjeval, videl ju je kot močna nasprotnika, še posebej zato, ker o izidu bojev v areni lahko na koncu odloči tudi sreča. Tokrat je bila na njegovi strani, morda tudi po zaslugi njegovega 'talismana'. Kot je povedal ob zmagi: "Vse sem osvojil, vse borbe v areni, vse boje na trgu, vse boje za glavo družine, osvojil sem tudi Suzi. Suzana moja je res en talisman sreče. V bistvu odkar sva se spoznala na kmetiji, mi res, res prinaša srečo."

Žan po izkušnji, ki je bila zanj nora, domov odhaja z življenjsko popotnico: "Stopi včasih korak nazaj, razmisli, kaj poveš, in zaupaj oziroma verjemi sam vase." Vse, ki bi v prihodnje letu želeli biti na njegovem mestu, pa še sporoča: "Res malokdo si predstavlja, kako je to v Kmetiji. Dajte probati, če si upate. Ni lahko, ampak volja, fokus vas bosta pripeljala točno do sem, kjer sem zdaj jaz, in to je zmaga."