Mark Baržić bo v sporočilu svoji družini imenoval novo glavo. La Toya Lopez bo pričakovala, da bo klobuk v tem tednu njen, saj ji je tako obljubil v kajži. Izpadli tekmovalec bo med drugim sporočil: " Nehajte tako slediti Igorju . To je namenjeno Jušu in Janu . Potegnita skupaj, pa ga vržita ven. " Družini bosta v tem tednu dobili najbolj zahtevno tedensko nalogo doslej, pripravljali bosta drva. Igor: " Moramo se vrniti v hišo. Bomo spremenili stalni naslov na Hlevska cesta 1. "

Žan Zore bo Urško Gros prepričeval, koga naj izbere za kmeta tedna. Žan: "Nimaš se kaj odločati. Sem ti rekel, jaz ali pa Franc." Urška: "Meni ne bo nihče pral možganov, koga bom jaz izbirala in koga ne, ker je to moja izbira in moja odločitev." Ko ga bo imenovala za hlapca, pa se bosta hudo sprla. Žan: "Urška je samo ena številka več na mojem seznamu." Urška: "Ti si prizadet." Žan: "Pa kaj misliš, da sem pes, da bi prihajal vsak dan do tebe 24/7 ali kaj?"