Kmetija

Žan: Urška je samo ena številka več na mojem seznamu

Velenje, 13. 03. 2026 16.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Žan Zore bo presenetil s svojo izjavo, sledil bo prepir.

Mark Baržić bo določil novo glavo rdeče družine ter Juša Čopa in Jana Zoreta posvaril pred Igorjem Mikičem. Hudo pa se bosta sprla Žan Zore in Urška Čop, potem ko ga bo glava modrih imenovala za hlapca.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Mark Baržić bo v sporočilu svoji družini imenoval novo glavo. La Toya Lopez bo pričakovala, da bo klobuk v tem tednu njen, saj ji je tako obljubil v kajži. Izpadli tekmovalec bo med drugim sporočil: "Nehajte tako slediti Igorju. To je namenjeno Jušu in Janu. Potegnita skupaj, pa ga vržita ven." Družini bosta v tem tednu dobili najbolj zahtevno tedensko nalogo doslej, pripravljali bosta drva. Igor: "Moramo se vrniti v hišo. Bomo spremenili stalni naslov na Hlevska cesta 1."

Žan Zore bo Urško Gros prepričeval, koga naj izbere za kmeta tedna. Žan: "Nimaš se kaj odločati. Sem ti rekel, jaz ali pa Franc." Urška: "Meni ne bo nihče pral možganov, koga bom jaz izbirala in koga ne, ker je to moja izbira in moja odločitev." Ko ga bo imenovala za hlapca, pa se bosta hudo sprla. Žan: "Urška je samo ena številka več na mojem seznamu." Urška: "Ti si prizadet." Žan: "Pa kaj misliš, da sem pes, da bi prihajal vsak dan do tebe 24/7 ali kaj?"

FOTO: POP TV

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 žan zore urška gros

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
