Žan Zore: Urški privošči srečo, njega oblegajo oboževalke

Tekmovalni del tvoje poti v Kmetiji se je končal v finalnem tednu, ko sta v paru z Lano Pečnik nasekala najmanj drv. Lana se je med sekanjem grdo poškodovala, a se tudi ona ni predala. Kaj se ti je med prekinitvijo boja podilo po glavi?

Med prekinitvijo boja sem samo upal, da bo Lana v redu. Tudi če ne bi mogla nadaljevati, bi se boril sam. Konec koncev je bil to moj boj za napredovanje oziroma obstanek.

Žan Zore FOTO: POP TV

V nadaljevanju si želel obupati, saj si bil utrujen in brez kondicije, a si vztrajal do konca. Ali so k slabšemu rezultatu botrovale tvoje zdravstvene težave? Utrujeni so bili denimo tudi ostali tekmovalci.

Definitivno je moje zdravje tisti dan vplivalo na borbo, ampak ne glede na vse to ni izgovor. Dejan je bil enostavno boljši.

Ob porazu si bil zelo čustven, tolažile so te sotekmovalke, pa tudi Franc Vozel. Le Ema Dragišić je povedala, da si glede na svoje obnašanje v tekmovanju zaslužiš, da si izpadel. Tudi gledalci so bili zelo kritični do tvojega obnašanja. Tvoj komentar?

(smeh) Ema ... Ni ji za zameriti, celo Kmetijo sva se sovražila. Kar se tiče gledalcev, mi je pa vseeno.

Povedal si tudi, da te tvoja zmaga čaka doma, a vemo, da vajina zgodba z Urško Gros in nosečnostjo ni imela srečnega konca. Urška se je tako odločila, ker je ocenila, da bi otrok pošteno trpel. Ko si se takoj po snemanju preselil k njej, naj bi ves čas igral videoigrice. Kako bi to komentiral?

Kaj bi bilo, če bi bilo, nima smisla komentirati. V tistem trenutku sem bil pripravljen narediti vse, da bi otrok in Urška bila srečna.

Urška je našla srečo z nekdanjim partnerjem. Kako pa si sprejel novico o tem, da je znova noseča?

(smeh) Čisto njena stvar. Če je ona srečna, je to najbolj pomembno. Glede na to, da je noseča, je očitno zelo plodna, in ne glede na vse, kar je bilo, upam, da se bo otrok rodil zdrav in da bo srečna s partnerjem.

Kako pa je trenutno s tvojim stanom? Ti je prepoznavnost prinesla tudi kakšno novo simpatijo?

(smeh) Včasih sem moral jaz prvi pisati puncam, ki so mi bile všeč oziroma so mi bile simpatične, danes to počnejo one. (smeh)

Zmaga ti ni bila namenjena, z denarno nagrado bi si kupil kombi za svoje podjetje. Kakšne načrte za prihodnost imaš?

Definitivno bom še naprej opravljal svoje delo kot čistilec. To počnem že 8 let.

Kmetija se bo vsak čas zaključila in znan bo zmagovalec oziroma zmagovalka sezone. Ali je Franc Vozel še vedno tvoj favorit za zmago?

Definitivno je moj favorit še vedno Franci, navijam pa tudi za brata.

Odprte pa so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetoval vsem, ki razmišljajo o tem koraku, in ali se boš znova prijavil tudi sam?