Žana doma čaka simpatija. Kako se ob tem počuti Suzana?

Gospodarica Nada je tekmovalce za uspešno opravljeno nalogo nagradila z video sporočili najdražjih. Prvi je bil na vrsti Žan Simonič , ki je razkril: "Moj status zunaj Kmetije je 'zakomplicirano' razmerje, bi lahko temu rekli. V bistvu, ja, nisem čisto sam. Zunaj me čaka moja simpatija." Ona ga je tudi prijavila k sodelovanju: "Bila sva v dilemi, ali naj me prijavi kot samskega ali v razmerju. Prijavila me je kot samskega. Jaz sem dopisal, da sem za zmago pripravljen narediti vse, kar je tudi res. Ona me je pri tem spodbujala." Njegova simpatija mu je sporočila: "Zdaj si že v ciljni ravnini, zdaj ni popuščanja in do konca!"

In kako se je ob tej novici počutila Žanova simpatija s posestva? Tekmovalka je prav na dan predvajanja sporočila izgubila dvoboj z Davidom Petrom Sekirnikom in se je morala posloviti. Suzana: "Žan mi je že precej na začetku najinega spoznavanja povedal, da ga je v šov prijavila prijateljica, s katero se občasno družita. Da pa ji je že pred vstopom povedal, da se tam lahko marsikaj zgodi. In se tudi je. Tako da zame ni bilo to nič novega, me je na vse pripravil že prej. Vsak od nas je imel pred vstopom v šov svoje življenje in hvala Bogu, da je imel simpatijo, s katero sta se družila. Je fajn fant, tako da bi bilo bolj čudno, da je ne bi imel (smeh). Ko se je snemanje zaključilo, si dejansko nisem mislila, da se bova še videla. Notri je bil zadržan in ni hotel kazati čustev, moški kot moški pod žarometi kamer (smeh), ampak se je zunaj vse spremenilo za 180 stopinj. Tako sem tudi pričakovala, da bo. Zato sem ga vedno jemala z rezervo in ga podpirala pri njegovem cilju ... Prihodnosti ne morem napovedovati, je še prezgodaj. Bomo videli, kam naju bo pripeljala najina pot."

