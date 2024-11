Žanova lepa zahvala Tjaši: Stala si mi ob strani v težkih trenutkih

OGLAS

'Stala si mi ob strani v težkih trenutkih' Žan Hronek je v svojem sporočilu tekmovalcem položil na srce, naj bodo dobri drug do drugega. Tjaši Vrečič je bilo težko pri srcu, ko ga je znova slišala. Tjaša: "Kmetija je zelo, zelo težka igra. Tu moraš dostikrat gledati z glavo, zato da ostaneš v igri, ampak še vseeno pa imamo vsi srce in iz tega vidika je zelo težko." Žan je svetoval Marjani Povše, naj zaupa Tjaši. Timu Novaku je čestital, ker dobro taktizira, a po njegovem mnenju ni tako velik konkurent, kot si tekmovalci morda mislijo. Žigu Moharju je svetoval, naj ne podleže Timu, ki ga bo izdal ob prvi priložnosti. Stanislavu Travnikarju je čestital, saj se je izkazal za dobrega nasprotnika v areni in je eden njegovih favoritov za zmago. Tjaši je povedal, da je bila od začetka njegova dobra zaveznica in da sta postala tudi prijatelja. Žan: "Stala si mi ob strani v težkih trenutkih in to res cenim in to mi bo ostalo v spominu do konca življenja." Tjaša: "Vem, kako težko mu je bilo na kmetiji ... Velikokrat je bil izpostavljen ali pa se je kdo norčeval iz njega. Se mi zdi, da si tega noben človek ne zasluži, sploh pa ne on."

Klobuk za Tjašo, veliko razočaranje za Stanislava Izpadli tekmovalec je moral določiti novo glavo družine. Žan: "Vsi veste, da sem vedno bil mož beseda. In če sem nekomu dal obljubo, sem se tega držal. Žal, Stane, tebi sem dal obljubo, ampak se je ne morem držati, ker sem dal prej nekomu drugemu že obljubo, in ne boš glava družine." To je postala Tjaša. Stanislav je bil vidno razočaran: "Očitno me je Žan izdal, jaz sem mu res zaupal, verjel. In konec koncev bi lahko držal obljubo do konca, ne da si je zadnji trenutek premislil. Vseeno je verjel v mene in me hvalil, nazadnje pa taka izdaja in nož v hrbet ... Od vseh teh nožev me že kar boli hrbet, ampak konec koncev jaz sem tukaj močna oseba in tudi, če grem v areno, bom dal vse od sebe." Kasneje je sklenil, da bo odslej igral svojo igro.

Stanislav ni mogel skriti razočaranja. FOTO: POP TV icon-expand

Težko pričakovani teden Gospodarica Nada je napovedala: "Pred nami je težko pričakovani teden." Čas je namreč za kmečki sejem in Nada je povedala, da ima sejme zelo rada, ima pa visoke standarde glede tega. Tekmovalci bodo morali izdelati stojnice, na katere bodo lahko postavili svoje izdelke. S prodajo bodo zaslužili zlatnike, s čimer bo konec krize. Ker pa se na vsakem sejmu dobro pije in je, bodo morali speči orehovi in pehtranovi potici, belokanjski pogači ter štruklje. Nada je opazila, da si je Tjaša vse dobro zapisala in vse dvakrat preverila. Za konec je družini povedala, da odra niso postavljali zastonj, ampak bodo na njem uprizorili svojo igro na temo domačih živali. Sami morajo tudi sešiti kostume.

Žiga bi si kot hlapec lahko priboril zadnji odhod v gozd. FOTO: POP TV icon-expand

Hlapec je Žiga, dekla Marjana Novopečena glava družine se je pred imenovanjem hlapca in dekle posvetovala z Žigo. Tim in Tamara Talundžić sta medtem sklenila, da Tjaši ne morejo več zaupati. Preden pa je obelodanila svojo odločitev, jo je Stanislav prosil za pogovor, želel je namreč v gozd. Tjaši je povedal, da ima namig, a je glava vedela, da to ni res, saj ima Žanov namig sama. Tako je za deklo določila Marjano, za hlapca pa Žigo. Slednji je nameraval informacije o morebitni najdbi deliti s Tjašo, da bi lahko skupaj razvozlala uganko. Tjaša je pričakovala, da se bo v prihodnjem tednu zagotovo znašla na tapeti. Če bo prva prišla do ključa, pa tega ni nameravala deliti z Žigo.

Marjana je bila razočarana nad Tjašo. FOTO: POP TV icon-expand

'A punca nima čiste vesti?' Marjana se je jezila na Tjašo, ki je od imenovanja hlapca in dekle ne pogleda v oči. Marjana Tamari: "Zakaj ne? A punca nima čiste vesti?" Spomnila se je Žanovih besed, češ da naj zaupa Tjaši, ki da jo bo pravilno vodila. Marjana: "Ja, me je. Že čez pol ure je pokazala tisto svojo zaščito." Tamara je sklenila, da je Marjana končno ugotovila, da jo Tjaša vrti okoli prsta.