Žanova mama Anita: To je zame popolnoma neodgovorno

Med najdražjimi, ki so s svojim prihodom na posestvo razveselili brata Zore, je bila tudi njuna mama Anita. Žana je opisala kot zabavnega, družabnega, potrpežljivega dobrovoljčka, Jana pa kot kolerika, ki ima sicer visok prag tolerance. Potrdila je, da se veliko kregata, da pa sta neločljiva. Anita: "V bistvu sta super fanta, ne sprejemata pa nobene kritike." Ocenila je tudi: "Ti člani družine, ki so ostali, se mi zdijo pridni, delavni, ampak mislim, da niso dovolj močni napram Janu in Žanu."

Žanova in Janova mama Anita FOTO: POP TV

Ko je Žan obelodanil novico o Urškini nosečnosti, Anita tega sprva ni mogla verjeti, nato je sinu povedala, da je zmešan in neodgovoren. Anita: "Punce ne pozna, ne ve, kdo je, od kod izhaja. Poznata se mogoče tri tedne, to je zame popolnoma neodgovorno, nerealno." Upala je, da gre za šalo, in tudi ko je videla sliko z Urškine ultrazvočne preiskave, je sumila, da je tekmovalka na posestvo prišla že noseča in nato še, da gre za ponaredek.