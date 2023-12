Žanova ponudba za Alena, šok za Tima in Nušo

V tem tednu bodo znani vsi polfinalisti letošnje sezone Kmetije in ta pomemben mejnik želijo prestopiti vsi tekmovalci, ki so še na posestvu. Zadnja ovira pred polfinalom je dvoboj, ki se bo odvil v jutrišnji areni. Prva dvobojevalka je že znana, to je Mateja Šereg , družina pa bo izbirala drugega dvobojevalca.

Alen Ploj bo pred glasovanjem razkril, da je dobil mamljivo ponudbo. Alen: "Tudi jaz bom iskren. Dobil sem ponudbo od Žana, da bi se mu pridružil, da skupaj stisnemo do konca. Da bi me on tudi lahko zaščitil naslednji teden." O Žanovem predlogu bo poročal Timu Novaku in Nuši Maloprav. Povedal jima bo tudi, da je ponudbo sprejel in ju bo pustil na cedilu, saj mu finale veliko pomeni. Kaj se bo zgodilo na glasovanju in kdo bo drugi dvobojevalec?

Ne zamudite nove oddaje 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.15 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.