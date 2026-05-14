Kmetija

Žanovo mamo Anito čaka pravi šok

Velenje, 14. 05. 2026 16.12 pred 1 uro 1 min branja 2

Su.S.
Kmetija 2026

Po dolgih dvanajstih tednih izolacije bodo tekmovalci lahko objeli svoje najdražje. Obisk bosta dočakala tudi brata Jan in Žan Zore. Slednji ne bo mogel zase zadržati novice o Urškini nosečnosti. Kako se bo nanjo odzvala njegova mama Anita?

Tekmovalci se bodo v polfinalnem tednu razveselili obiskov svojih najdražjih. Igorjeva mama Marija bo na posestvo prinesla dobro voljo: "Dobro jutro, šmeksi!" Igor: "Ne bi mi mogla bolj popestriti in polepšati tega sončnega dne." Presrečen bo tudi Franc Vozel, ki ga bo obiskal cel kup sorodnikov. Franc: "Ko sem zagledal to vojsko, ko je začela hoditi proti meni, nisem mogel verjeti."

Prihajajo obiski!
Na posestvo prihajajo tudi najdražji Jana in Žana Zoreta, med njimi bo njuna mama Anita. Jan: "Kakor da mami spet nekaj čuti. Takoj naju vpraša, kako je bilo s puncami tu notri." Sam ji bo zaupal, da je bila v tekmovanju Ema, ki mu je veliko pomagala, spraševal pa se bo: "Res ne vem, kako bo Žan to povedal mami." Seveda bo v mislih imel novico o Urškini nosečnosti. Žan: "Jaz tega ne morem zadrževati v sebi." Kako se bo njegova mama Anita odzvala na novico?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Splash71
14. 05. 2026 17.31
Se mi zdi, da ima sploh Žan zelo pokvarjen karakter...
juventina10
14. 05. 2026 17.11
tale dva sta prespala celo osnovno šolo.
