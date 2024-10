Žanu ni bilo do maščevanja, hotel se je upreti 'oblastniku Niku'

Žan Hronek se je v tednu po združitvi družin odločil, da ne bo ubogal glave Nika Trilerja, in je šel počivat v kajžo, kar je obrazložil: "Nik je bil glavni, ki nam je sabotiral nalogo in polival seno. Zakaj ne bi zdaj jaz naredil nekaj proti njim?" Glava družine je namreč skupaj s sestro Majo sabotiral nalogo v tednu poprej, ko je Žan sam pokosil cel travnik. Toda 25-letnik iz Stoperc pravi, da se ni želel maščevati: "Ne bi rekel, da sem s tem hotel vrniti milo za drago. Tisto sem pustil za sabo, da sta nas sabotirala. Bolj me je jezilo to, da je Nik, ko je postal varen, postal pogumen, in že nagovarjal ostale, kdo mora v areno in domov. Vsekakor pa sem bil nad sabotažo razočaran. Sploh ko sem izvedel, da je zmagala modra družina."