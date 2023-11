Žanu uspe neverjeten podvig, druga dvobojevalka je Tamara

Žan Simonič je krenil v akcijo, da bi vplival na potek glasovanja za drugega dvobojevalca. Patricijo Virant je nagovoril, češ da bi lahko kot nekdanja družina stopili skupaj in bi tako bili močnejši. Patricija: " Če bi res ta Žanov predlog tudi izvedla, bi potem izgubila zaupanje vseh ostalih članov pretekle družine in bi bila potem še prej na tapeti. " Mateji Šereg je predala Žanovo sporočilo, ona pa se je spraševala, kako mu je to sploh padlo na pamet. Povedala je, da raje igra sama, kot pa se pridruži takšnemu klanu. To je Žanu tudi povedala, a je bil tekmovalec vztrajen, češ da bosta s Patricijo na ta način zaščitili sebe. Potem je lahko samo še upal, da mu je uspelo.

Tim o Alenu: On je zelo iskren

Marcel Verbič je bil pred izborom drugega dvobojevalca slabe volje in ni želel pretirano sodelovati pri tedenski nalogi. Alenu Ploju se je zdelo, da ga je užalil s pripombo, da so v zaostanku pri postavljanju ograje, za kar se mu je opravičil. Marcel je ocenil, da je Alen v resnici dober človek, ki ne želi nikogar prizadeti. Prosil ga je, naj ne glasuje zanj, kar je Alen zaupal svojim zaveznikom. Tim Novak: "Alena je vsekakor zelo dobro imeti v klanu. On je zelo iskren, vse pove."

Žanu je uspelo, Patricija in Mateja glasujeta za Tamaro

Na izboru prvega dvobojevalca je Marcel svoj kamenček namenil Tamari Talundžić, ta ga je vrnila Marcelu. Suzana Bajrić se je držala dogovora, kamenček je namenila Tamari. Franc Rajšp je glasoval za Marcela, enako so storili Tim, Nuša Maloprav in Alen. Mateja je kamenček namenila Tamari, Patricija ji je sledila. Tamara pa je dobila še dva kamenčka iz hleva in tako postala druga dvobojevalka. Tekmovalka se ni bala kajže, temveč Davida Petra Sekirnika: "To je edina oseba, s katero si ne bi želela preživljati noči v kajži." Tim pa se je čudil, saj sta se Patricija in Mateja želeli znebiti trojice, o kateri sta imeli tudi veliko povedati, sedaj pa držijo skupaj.