Zaradi postavnega Denisa sta imeli poredne misli

Sara Rutar in Tanja Balabanić sta vzdihovali ob pogledu na mišičasto telo karizmatičnega Denisa Porčiča - Chorchypa. Za hip ju je poneslo tudi v svet vročih kulinaričnih užitkov.

Ko je na posestvo prišel profesionalni borec in trener borilnih veščin, Denis Porčič - Chorchyp, da bi za tekmovalce pripravil trening borilnih veščin ter pridobivanja samozavesti, moči in vzdržljivosti, sta Tanja Balabanić in Sara Rutar dobili mehka kolena. Postavni Denis ima namreč do potankosti izklesano, mišičasto telo, ki je dekleta v izolaciji privedlo v stanje vroče zasanjenosti.

Prizor, ki je tekmovalkama omehčal kolena FOTO: POP TV

Tanja je izrazila željo, da bi spala kar tam, kjer bo spal Denis. Skupaj s Saro sta, ko jima je obrnil hrbet, občudovali njegovo osupljivo fizionomijo in vzdihovali, pri čemer je Sara omenila tudi njegovo karizmo in energijo, in je komaj čakala, da ga bolje spozna.

Tanja: "Jaz bom Denisa namazala s smetano." Sara: "Jaz ga pa lahko poližem." FOTO: POP TV

Ker pa je gost povedal, da so on in njegova ekipa lačni, sta se Tanja in Sara začeli spraševati, kaj bi jim lahko pripravili. Sara: "A mu stepemo smetano?" Tanja: "Jaz bom Denisa namazala s smetano." Sara: "Jaz ga pa lahko poližem." Ne zamudite nadaljevanja resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.