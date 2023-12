Zaročenka Sana je Alenu med solzami zaupala žalostno novico

Po prihodu iz arene je Alena Ploja čakalo lepo presenečenje, obiskala ga je njegova zaročenka Sana Grah Amidžić. Sana: "Jaz sem zelo vesela, da vidim Alena po tako dolgem času. Tako da sem že komaj čakala, da ga vidim. Tekom najine zveze sva bila navajena biti fizično narazen, najprej zaradi mojega študija, potem zaradi Alenove nogometne kariere, ampak je to čisto nekaj drugega, ker sva vseeno lahko bila v stikih prek telefona s klici, s sporočili. Skupaj sva že 17 let in je to prvič, da se dva meseca sploh nisva slišala." Tudi Alen je bil resnično vesel, da jo končno vidi. Alen: "Zelo sem si želel tega, da me obišče tu, da vidi malo pogoje, v katerih smo delali, pa tudi, da mi da motivacijo za zadnja dva tedna."