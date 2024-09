Zarota proti Poloni, njen obstanek v tekmovanju močno ogrožen

OGLAS

Solze niso prenehale teči Eva Luna Mlakar se je spraševala, kaj po odhodu s posestva počne njen Nejc Abram in kako se počuti. Želela si je, da bi nehala jokati, pa solze niso prenehale teči. Eva Luna: "Srce me boli. Jaz nisem takšna, da bom zdaj 24/7 taktizirala, kdo bo šel domov in kdo bo ostal, in koga hočem zaščititi in koga nočem. Vseeno mi je za to, res." Ni pa vedela, da je bil Nejc takrat še v njeni bližini. Pri gozdarjih je tuhtal, koga bi imenoval za glavo družine. Tamaro Talundžić in Anjo Malešič je presenetilo, saj v mislih ni imel edino Eve Lune.

Nejc Abram je Niku Trilerju podaljšal mandat. FOTO: POP TV icon-expand

Nik obdrži klobuk in imenuje služabnice Nik Triler je družini prebral Nejčevo pismo. Niku, s katerim sta se dobro ujela, se je zahvalil za vse. Evi Luni je sporočil: "Bodi močna. Verjamem vate in kot sem ti že rekel, te čakam zunaj. Rad te imam." Zapisal je še: "Držim se dogovora in upam, da se ga bo tudi nova glava družine." To je ostal Nik, ki je za služabnice takoj imenoval Evo Luno, Marjano Povše, Polono Kranjc in Nušo Šebjanič. Polona: "Vidim, da sem se spet uštela in sem zaupala napačnim ljudem." Majina igra Nikova sestra Maja Triler je bila videti razburjena, ker je z izborom služabnic Nik ni zaščitil. Poloni se je izpovedala: "Jaz bi to naredila zanj prvo sekundo, ne bi razmišljala." Nik je pojasnil, da sta vse skupaj samo zaigrala, da bi zavedla sotekmovalce, predvsem Polono, ki je tako morda ne bo izbrala za drugo dvobojevalko. Dodal je še, da so želeli zaščiti Evo Luno in Marjano, izločiti pa želijo prav Polono, ki ima velik vpliv na Lauro in ostale tekmovalke. Nik: "Polona bi hitro znorela, pa goji neke zamere."

Polona Kranjc tolaži Majo Triler, ki pa je razburjenost v resnici zaigrala. FOTO: POP TV icon-expand

Mlin in koza Jolanda Gozdarjem je koza Jolanda dostavila novo sporočilo. Dajala jim bo mleko, morajo pa jo zavarovati pred zvermi. Izvedeli so, da bodo morali obenem mleti moko, kar je obudilo spomine na prejšnjo sezono. Takrat je ravno zaradi mletja izbruhnil velik prepir, tokrat pa so se prav lepo šalili na svoj račun in Tamara je upala, da jih bo mlin povezal. Gospodarica Nada družini naloži veliko Družina bo morala dokončati dvotedensko nalogo. Pognojiti in razrahljati morajo zemljo na njivi, za konec pa narediti gredice in zasaditi sadike z upoštevanjem pravil dobrih in slabih sosedov. Dokončati morajo tudi ograjo, ki jo morajo gosto preplesti z vejami. Gospodarica Nada je izvedela, da že načrtujejo izdelavo strašila, tekmovalci pa morajo poskrbeti tudi za vrt in zalivalni sistem. Tudi služabnice so dobile izziv, pripraviti bodo morale tri jedi, tri vrste štrukljev, bujto repo in borovničev zavitek. Nada: "Danes sem mojim kmetom veliko naložila. Do sedaj me še niso razočarali. Bom videla, kako bo tokrat."