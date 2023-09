Zasanjani Luka se je izgubljal v Tamarinih očeh

Tamara Talundžić in Luka Juren sta se pogovarjala na trgu. Tekmovalka je novinarju pod krinko zaupala veliko informacij iz svoje družine, toda on je videl samo njene oči in njen nasmeh. A tudi Tamaro je zaneslo v svet romantičnih fantazij.

Tamara Talundžić je na trgu lupila krompir, Luka Juren pa ji je prišel delat družbo. Luka: "Tamaro je res zelo lepo videti." Tekmovalko pa je zanimalo, kaj se dogaja v njihovi družini. Priznal ji je, da ima krizo, ona pa je imela drugačen občutek: "Meni se zdiš tako sproščen, okej." Luka: "Zdaj, ko tebe vidim." Tamara: "Lepo je, ko ti nekdo reče, da se bolje počuti, ko te vidi. Prijetno je." icon-expand Začarani in očarani Luka Juren FOTO: POP TV Tamara mu je še potožila, da je glava družine Marcel Verbič diktator, da mu v resnici ni všeč, ker je Klara Vodopivec prva dvobojevalka in da Maja Pavlovič želi domov. Luka: "Joj, Tamara, saj vem, da si mi veliko povedala, veliko vseh teh informacij, ampak tvoje oči, tvoj nasmeh ... To prevlada. Jaz samo to vidim." A tudi Tamaro je zaneslo v svet romantičnih fantazij. Povedala je, da bi Luku rada pripravila romantično večerjo, kopel in toplo odejo: "Ostalo pa prepustimo domišljiji."