Zavrelo od ljubosumja, Nika se je zlomila

Novi stanovalci se še niso uspeli niti razpakirati, ko jih je Franc že gnal na delo. A še preden so se lotili dela, se je kmetiji pridružil novi stanovalec, Janov Miško – srnjaček. Miško je povsem udomačen, Janu sledi kot bi bil kuža, odziva se na svoje ime. »Že dolgo nisem čutil do človeka, kar čutim do njega,« se je raznežil Jan.

Medtem ko se je Jan ukvarjal z Miškom, so staroselke Nika, Stanka in Lina v gozdu že kovale nov plan. »Obstajata dva klana. Stari kmeti proti novim kmetom,« je pojasnila Nika. Skrili so tudi Pratiko, da bi jim onemogočili, da bi se učili. »Jaz sem tista, ki drži taktiko v rokah, jaz sem tista, ki vleče vse niti na tem posestvu,« svojega taktiziranja ni skrivala Nika . »Jaz sem tista, ki rešuje riti, jaz sem tista, ki riti v drek tišči.«

Stanka je načela pogovor o skrivnostih. Prvega je Lina izpostavila Dominika, češ da je tih, ker noče nič povedati, da se ne bi zarekel. Niko je zaskrbelo, česar Stanki in Lini ni želela pokazali. Lina je še naprej nizala razloge, zakaj bi bil Dominik tisti skrivnostnež, Lina pa je bila vse bolj obupana. Sumničavost je med člani z nočjo samo okrepila. »Nov del družine, ki se je vselil, se mi je zdel res sumljiv,« je razmišljal Gino Tadej. »Novi tekmovalci se mi sploh ne dopadejo, nekaj mi je sumljivega na njih,« je dvomila tudi Tjaša.

Skrivni pogovori med pari

Pari so pod vse večjim pritiskom in komaj najdejo čas za srečanje. Ko so uspeli poiskati tistih nekaj trenutkov, so si Dominik in Nika ter Aljaž in Lina izmenjali vse informacije, sumničavosti, za katere so slišali. Brez ljubosumja ni šlo. »Slišal sem, da ti je en všeč,« je temo načel Aljaž, Lina pa je odgovorila, da samo igra, da ji je nekdo všeč. In ta nekdo je Ambrož, od staroselcev pa »Tilen, ki se 'šmugla' okoli.« Aljaž je že napovedal, da ga utegne s katero videti, a naj ve, da bo to le igra. »Ljubica, samo zaupaj mi, jaz bom pa tebi zaupal.« Aljaž in Lina sta se naposled dogovorila, da se bosta ignorirala.

Nika se je pred kamero zlomila, češ da je v šovu le, ker si je tega želel Dominik. »Pri 16 letih sem zanosila, pri 17 rodila. 20 specialistov v Ljubljani mi je povedalo, da z otrokom ne bo vse v redu, a nisem želela splaviti. Hotela sem mu dati vsaj minuto življenja. Nisem mu dala minute. Dala sem mu 5 ur … Vse bi dala, da bi mu samo še enkrat preštela vse prstke, ki jih je imel … in ga požgečkala od glave do prstov,« se je odprla pred kamero. »Samo pol leta zatem je Dominiku umrl ata, ki je hotel za njega narediti vse, da pride na kmetijo. In to je še dodaten razlog, zakaj se trudim ostati tu in biti močna pred ostalimi v hiši.«