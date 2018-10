Zdenka je mladini dala lekcijo iz spolnosti

Ko so nekateri pridno delali, so si drugi privoščili počitek na plaži. V središču pozornosti je Zdenka, ki ne more razumeti, kako današnjo mladino bolj zanimajo računalniki kot spolnost. "Pepi, da sem jaz na tvojem mestu, mi ena ne bi tu na kmetiji ušla!" se med drugim huduje.

Zdenka je sodobnim kmetom med sproščanjem ob ribniku povedala, da ne razume današnje mladine. "Včasih smo spali na 90 jogiju, pa še je bil prevelik. Bili smo na kupu in seksali, pa 30 minut počivali, pa spet seksali! Zdaj pa mladi želijo samo, da je jogi čim večji," je razagala in dodala: "Namesto da bi seksali, ste pri računalnikih!" Niku je še povedala: "Pepi, če bi bila na tvojem mestu, mi ena ne bi tu na kmetiji ušla! Bi vse poklinčkala! Tako lepe punce imate na kmetiji, dedi pa hodite mimo njih, kot da bi bili mutavi in slepi!" Seveda je sodobne kmete nasmejala do solz, Nik pa je sklenil: "Zdena, vi ste taka kraljica. A lahko pri vas spim?" Kmetija