Zdenka povzdignila glas nad 'razvajeno' Laro

Povratniki so končno dočakali trenutek, ko se se – sicer v vlogi gostov – vselili na kmetijo. Najprej so se ganljivo poslovili od hotela Skriti kot, za katerega so prepričani, da ga bodo še pogrešali. "Čez 20 let se bom spomnil tega koščka prekmurske zemlje in ob misli na to mi bo stekla kakšna solza, tako nepozabno je," je dejal Alex. Nato pa so se v veličastnem slogu podali na posestvo. Kljub samozavestnemu prihodu pa jih je takoj zalil hladen tuš. Niso dočakali sprejema, kot so si ga nadejali, na vstop so morali čakati, poleg tega pa jih je napadal še nagajivi osel. "Jaz sem čisto v šoku, mene na vratih počaka osel! Mene! In to čisto podivjan osel," je bil zgrožen Miha.