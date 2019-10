'Že dolgo nisem srečal tako dvolične osebe, kot si ti'

Lakota je bila tista, ki je odpadnike pripeljala do ograje, kjer so člane družine ponižno prosili za hrano. Poleg grenkega razočaranja, ki je doletelo vse, je Bojan Kermavner začutil še ostrino jezika Jana Klobase. Začel je z besedami, da že dolgo ni srečal tako dvolične osebe, kot je on.

Kot smo lahko slišali, je Jana zmotilo, ker je Bojan pred člani družine govoril grdo o odpadnikih, odpadnikom pa grdo o članih družine. Poleg tega je prisegel na domače, da ni vzel Marjaninega zvezka, in izjavil še, da je kristjan, da ne laže in ne krade. Jan: "Ko to narediš, moraš biti smrad od človeka."