Že v prvem tednu ljubezenski prepiri: Aljaž in Lina se vse več prepirata

"Zakaj zavijaš z očmi?" je Aljaž vprašal Lino , ko sta se skrivala pred ostalimi tekmovalci in začela pogovor o dveh klanih, katerih obstoj Lina zanika. Zdi se, da je zaljubljencema prišlo do živega, da morata pred ostalimi člani družine skrivati, da sta par. Želita si bližine eden drugega, a tega ne moreta imeti, saj jima ob morebitnem razkritju, da sta par, grozi kazen.

"Žalostna sem, ker ga ne morem objeti," je dejala Lina. Da je težko, pa kaže tudi Aljaž. "Aljažu ni všeč, da me drugi fantje gledajo, tako kot meni ni všeč, da njega gledajo punce, ampak to je stvar zaupanja," je prepričana. Aljaž, ki naj sicer ne bi bil ljubosumen, se s tem prvič sooča prav na Kmetiji in pred kamerami. Kako dolgo bo prenašal dejstvo, da je Lina všeč fantom na Kmetiji, predvsem Ambrožu, ki se nenehno smuka okoli nje?

Ko je Aljaž Lino vprašal, ali ga sploh kdaj pogleda in pogreša, ko se morata pretvarjati, da sta neznanca, je 21-letnik izgubil živce: "To se je zdaj začelo. Daj, zaključiva ta pogovor, pa je to to."

Aljaž si najbolj na svetu želi, da bi lahko ljudem povedal, kako noro je zaljubljen v svoje dekle, a zaradi skrivne naloge tega ne more narediti. Lina pa pravi, da bi ga, če bi skrivnost vseeno izdal, podpirala ne glede na kazen, ki bi sledila. Kakšna je kazen, sicer še ne vesta. "Razumem ga, podpirala ga bom, četudi bo povedal," je še dodala Lina.

