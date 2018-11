'Želim si samo, da bi me imel nekdo rad'

Miha, ki s svojo iskrivostjo vedno zabava ostale, je razkril, da trpi za depresijo in si samo želi, da bi bil spet srečen ter končno našel nekoga, ki ga bo lahko imel rad, ga objel in poljubil. Med Denisom, Nikom in Aneto pa je vzklil najhujši prepir do zdaj, ki je vključeval tudi neprimerne žaljivke glede mame, kar pa je za Denisa zelo občutljiva točka.

Čeprav velja za šaljivca in s svojimi sočnimi izjavami in smislom za humor ter norčevanjem iz sebe neprenehoma spravlja sotekmovalce v smeh, pa se za Mihinim nasmehom pravzaprav skriva žalost. "Dolgo sem skrival svojo bolečino. Imel sem močne glavobole zaradi stresa, ker sem čutil, da ne dobivam ljubezni, ki si jo zaslužim. Ker ni prijetno, da greš na božično večerjo in so vsi poparčkani, ti pa še vedno samski," je povedal in dodal, da jemlje antidepresive ter se trudi spet postati srečen.

"Želim si v tujino, ampak ne vem, če je to rešitev. Točno vem, kaj hočem: da sem končno enkrat v zvezi, ki bo tip tisto, kar rabim, da bom končno dobil nekoga, ki me bo razumel. To kar sem dobil od družine, prijateljev, ne vem, pod katero srečno zvezo sem rojen, da imam tako lepe ljudi ob sebi. Kar jaz rabim je, in to rabim že celo življenje, je da me ima nekdo rad, da ga lahko objamem, poljubljam .. želim si eno lepo vezo in nekak sem dobil občutek, da tega v Sloveniji ne bom dobil," je sklenil.

Vsaj malo pa so ga kasneje razvedrile nagajive gostje, ki so se odločile, da bodo malo bolj ostre ter si zaželele vsaka svojega "služabnika". Nik, Alex in Miha so tako v predpasnikih in boksaricah poskočili vsakič, ko so gostje pozvonile, in jim ustregli vsako željo. "Babe so podivjale," je ocenil Nik.

Fantje so bili res v elementu, saj sta tudi Denis in Franko šala vzelo resno in Nado v bazenu pričakala zgoraj brez. Da sta imela razlog za razigranost, je potrdila tudi Nada, ki jim je povedala, da so več kot uspešno opravili nalogo. A preden so se razveselili nagrade, se je mimogrede vnel še vroč prepir med Nikom, Aneto in Denisom. Ta se je namreč zasmejal, ko se je Nik opekel na prst, kar pa je sprožilo buren odziv, ki je v hipu eksplodiral v divji prepir. "Ne naslanjaj se na pult, ker je že čisto znucan od tvoje riti," je Aneti med drugim dejal Denis, ona pa je odvrnila: "Ti je žal, ker se ne na tebe."

Padale so težke besede. FOTO: POP TV

Spor je bil toliko hujši, ker so letele žaljivke glede mame, kar pa je za Denisa zelo občutljiva točka. "Gobec imaš, ker te je mama tega naučila," je med drugim reka Aneta. Še celo Sabina je stopila na Denisovo stran: "Napadla sta ga za brezveze. Če bi mene tako, bi jima odsekala glavo!" Strasti je nekoliko pomirila nagrada za opravljeno nalogo: eksotično sadje, sladoled in seveda alkohol, ki je poskrbel za obilo smeha. "Nisem pijan, sem pa malo vinjen," je dejal Denis. Zabava pa se je predčasno zaključila za Miho in Tjašo, ki sta morala v kajžo. Eden od njiju se na posestvo ne bo več vrnil.