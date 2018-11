'Zelo so živahne in velikokrat je treba dvigniti glas'

Dolls so plesno-navijaška skupina deklet, star ih med 11 in 16 let. Njihova trenerka Marina Popović je za 24ur.com razkrila, kako potekajo njihovi treningi in kakšni so odnosi med deklicami.

"Tipičen trening je kar pester. Vedno imamo veliko dela in je zato trening zelo tempiran. Začnemo točno ob uri, sledijo ogrevanje, raztegovanje, piljenje tehnike in potem koreografija. Odmorov skoraj ni in navadno dvorano zapustijo rožnate v obraz. Prevladuje trdo delo, je pa trening vedno pozitivno obarvan."

Dodala je, da pa vedno pridejo dnevi, ko niso zbrane, ko jim ponagajajo hormoni, jim misli uhajajo k učenju in tudi k fantom, seveda: "Poleg tega so zelo živahne in je treba kar velikokrat dvigniti glas." Marina pravi, da se dekleta med seboj odlično razumejo in da so kot skupina zelo povezane: "Moram reči, da res ni kreganja niti trenj. Sploh pot z nastopov in tekem je vedno zelo zabavna in polna smeha."

In za koga navijajo? Med nastopajočimi druge polfinalne oddaje dekleta navijajo za Hermino: "Spoznale smo jo na avdiciji in nam je bila zelo všeč in simpatična. Med vsemi polfinalisti pa nimamo favorita. Bi pa bile zelo vesele, če bi se v finale uvrstila kakšna plesna skupina več."