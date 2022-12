Zgovorni posnetki: Aljaža je bilo strah, Tomu pa je bilo nerodno

Da bi lažje sprejeli svoje odločitev, koga poslati v superfinale, so si porotniki lahko ogledali posnetke finalistov. Aljaža je bilo strah, da si bo kdo premislil, Tomu pa je bilo nerodno. Danijela se s prikazanim ni obremenjevala, česar pa ne bi mogli reči za Denisa.

Predvidevanja in lobiranje za glasove Tom je menil, da bo največ glasov porote dobila Danijela, a kljub temu ni kazal volje za lobiranje. Tudi Aljaž je zjutraj izjavil, da ne bo nikogar prosil za glas, so pa to namesto njega počeli njegovi zavezniki. Andrea je denimo zaupala Tomu, da jo je Karin poskušala prepričati, naj glasuje za Aljaža. Slednji pa ni dolgo sedel križem rok, kmalu zatem je omenil Denisu, da ne razume njegove podpore Danijeli, ki ga je skupaj z Majo nesla iz šotora. Denis je povedal, da je neopredeljen, Aljaž pa ga je spomnil na svojo podporo njemu in dodal, naj razmišlja s svojo glavo. Ni minilo prav veliko časa, ko so Denisa na pogovor poklicali Jan, Maja, Manja in Monika. Denis jim je obljubil, da bo glasoval za Danijelo, ne glede na to, kaj mu bo Aljaž govoril.

icon-expand Danijelo je tik pred koncem tekmovanja začel mučiti zobobol. FOTO: POP TV

'Vi boste v naših srcih za vedno' Porotniki so za gospodarico Nado pripravljali spominsko knjigo in Karin je zapisala zelo lepo misel: "V življenju ljudje pridejo in gredo, ampak vi boste v naših srcih za vedno. Kljub temu, da ste bili kar strogi pri nalogah, smo se lahko od vas veliko naučili, predvsem da se vse da, če se hoče." 'Ne pričakuj ničesar' Maja je preverila pri Damijanu, koga bo podprl. Na posestvo ga je namreč poklical Ivan, ki pa je tekmovanje zapustil zaradi poškodbe. Damijan ji ni naravnost odgovoril na vprašanje, nakazal pa je, da bo izpolnil Ivanovo željo. Maja mu je povedala, da ga je Ivan poklical samo zato, ker je vedel, da pride tudi Monika. Dodala je: "Če je tebi kdo ponujal denar, ne pričakuj ničesar."

icon-expand Aljaž in Tom med ogledom posnetkov FOTO: POP TV

Aljaža je strah, Tomu je nerodno Zvečer so si finalisti in porotniki ogledali posnetke treh finalistov oziroma dele njihove poti v tekmovanju. Tako bodo lažje sprejeli svoje odločitve. Aljaža je bilo strah, da si bo kdo premislil in ne bo glasoval zanj. Tekmovalce pa je presenetilo, ko so videli njegovo čustveno plat. Tudi Tom se je bal, kaj bo videl, in ker so bili izpostavljeni predvsem odnosi s tekmovalkami, mu je bilo nerodno. Na koncu je ocenil, da ni pridobil prav nobenega glasu. Denisa prizadene, ko vidi posnetke Aneta je ob Danijelinih posnetkih povedala, da je finalistka tiha voda, ki bregove dere. Nato pa je lahko Denis iz druge perspektive videl, kako sta ga skupaj z Majo odnesli iz šotora. Aljažu se je zdelo, da mu je takrat 'vse dol padlo'. Danijele pa ni bilo strah, da bi si premislil, saj po njenem mnenju ni videl nič novega. Je pa Maji priznal, da ga je prizadelo, ko je videl posnetke.

icon-expand Aneta je po ogledu posnetkov še malo razčiščevala z Danijelo. FOTO: POP TV

Denis pod velikim pritiskom Aljaž se je še isti večer pogovoril z Denisom. Zdelo se mu je, da bo porotnika pobralo zaradi vseh pritiskov. Aljaž: "Ne vem, kaj si tako k srcu jemlje." Denisu pa je šlo na živce, ker se želijo ves čas pogovarjati o dogodku v šotoru. Povedal je, da se mora spraviti k sebi in razmisliti o vsem skupaj. Aljaž: "Jaz ne vem, zakaj bi se Denis sploh bal, kaj se mu lahko zgodi, če bi glasoval recimo zame, da bi jim obrnil hrbet. Konec koncev bo s tem le pokazal, da ima hrbtenico." Denis: "Dejansko sem med dvema ognjema in to, da je usoda dveh finalistov skoraj v mojih rokah, da imam jaz tisti zadnji glas, ki odloča, kdo bo dejansko šel v superfinale, je zelo naporno in stresno. Ker takega psihološkega napora še nisem doživel." Komu bo porota namenila vstopnico v superfinale in katera dva tekmovalca se bosta pomerila za drugo mesto?