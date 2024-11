Žiga je premagal Marjano in v gozdu našel ključ

OGLAS

Priprave na dvoboj Tim Novak, Tamara Talundžić in Anja Malešič so se odločili Marjano Povše pripraviti na dvoboj. Tjaša Vrečič je ocenila, da je najstarejša tekmovalka v zelo dobri kondiciji za svoja leta. Sklece in počepi zanjo niso težava, poleg tega hodi v hribe in na jogo. Nik Triler pa je upal, da se bo med pripravami tako utrudila, da ne bo mogla v dvoboju dati ničesar od sebe. Tamara je Marjani nato povedala, kaj mora v primeru zmage iskati v gozdu, poudarila je, da bodo to verjetno ključi.

Marjana Povše med pripravami na dvoboj. FOTO: POP TV icon-expand

Tjaša bi v areno poslala Tima Tjaša in Žiga Mohar sta si medtem izmenjala jutranje novice. Tamara in Anja naj bi bili povsem prepričani, da bo Marjana prva dvobojevalka. Tjaša pa je razkrila: "Jutri bo drama. Moj načrt je, da bo Tim prvi dvobojevalec. Tamara, Tim in Anja ne vedo nič o tem in jaz želim, da tako tudi ostane." Babilonski stolp Napočil je čas za dvoboj med deklo Marjano in hlapcem Žigo. Kot je spomnila Natalija Bratkovič, poraženec dobi še en kamenček, ki bo štel na izboru prvega dvobojevalca, dodala pa je še: "Zmagovalec današnjega dvoboja pa bo takoj po borbi odšel v gozd, prespal v tamkajšnji koči in, kdo ve, morda našel skrivnost oziroma kakšno težko pričakovano rešitev." Marjana in Žiga sta se pomerila v igri Babilonski stolp, in sicer sta morala iz različno velikih kosov postaviti dvonadstropni stolp. Vsi stebrički so morali biti na koncu enake višine.

Žiga je zmagovalec dvoboja Marjani je šlo na začetku bolje od rok in Žiga je priznal, da mu ni nič jasno. Ko pa je Marjana slišala, da je v prednosti, ji je začela popuščati koncentracija. Žigu je medtem uspelo postaviti prvo nadstropje stolpa. Natalija je dvobojevalcema postregla z dodatnim namigom, ki je očitno pomagal Žigu. Postavil je drugo nadstropje in s tresočimi rokami na vrh položil še krog. Postal je zmagovalec dvoboja in je svoj kamenček predal Marjani, sam pa se je moral odpraviti v gozd, zaradi česar se je še najbolj veselila Tjaša. Marjana: "Dosegla je svoje in še naprej se bo šla take igrice. Zna tudi preko trupel." Žiga najde ključ Žiga je bil na poti v gozd izredno vznemirjen. V hiški v gozdu je izvedel, da ima na voljo le še en namig, ki naj ga dobro izkoristi, pomaga pa mu lahko na poti v finale. Namig se je glasil: 'Brezčasno stojim in upe budim. Ko ga stisnem v objem, resnico povem.' Žiga: "Iskreno, ne vem, kaj iskati, ampak preiskal bom pa čisto vse." V nadaljevanju je premišljeval samo še o namigu, pregledal je vse v hiški in v okolici, a sprva ni našel ničesar. Na koncu se je začel spraševati, ali gre za stiskalnico, in ko jo je pregledal, je našel ključ. Vedel je, da je v hiši na posestvu skrivna soba, v kateri je bilo 16 nabiralnikov. Kar sta Tjaša in Tim potrebovala, je bil očitno prav ključ, ki ga je našel.

Žiga Mohar s svojo dragoceno najdbo. FOTO: POP TV icon-expand

Zadnja možnost? Tamara in Anja sta medtem načrtovali, da bosta šli ponoči v skrivno sobo in da bosta vse pregledali. Tamara: "Mislim, da je danes zadnja možnost, da z Anjo prideva v tole skrivno sobico, ker ni Žige, ker ni Marjane, da raziščeva vseh 16 nabiralnikov." Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.