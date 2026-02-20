Žiga je ubral težjo pot in postal zmagovalec tretje arene

Žan in Urška naredita vtis na Nado

Gospodarica Nada je bila ob prihodu na posestvo dobre volje, saj je družina postavila dodatnega pastirja. Nada: "Kar pomeni, da razmišljajo tudi s svojo glavo." Medtem pa sta Žan Zore in Urška Gros hitela, da bi dokončala zemljanko. Žan: "Jaz sem bil z močmi čisto pri koncu. Jaz sem mislil, da bom skupaj padel." Ema Dragišić je bila na trnih: "Nočem biti zapisana v zgodovino Kmetije kot glava, ki je dvakrat padla tedensko nalogo." Gospodarica si je sama ogledala posestvo in opazila še dodatno ograjo za lami. Ko je prišla do zemljanke, je komentar obdržala zase: "Tega jima nisem povedala, ampak vidim pa, da sta zelo pridna. Res se trudita, da bi dokončala nalogo, ampak to še ne bo danes."

Družina tudi tokrat uspešna

Nada je zbrano družino pohvalila za dokončan kurnik, pohvalila je tudi kozjak. Grajala pa jih je, ker pujski niso imeli sveže vode in ker so bili po posestvu plastični odpadki. Zelo zadovoljna je bila z bezgovim sirupom in odločila se je, da je naloga opravljena. Ker je bil kozjak odlično narejen in ker so dodelali ograjo za lami, so dobili vse zlatnike. Nada: "Kar se pa tiče shrambe, pa tudi razumem, da je bila to kar precej fizična naloga, in jo boste dokončali."

'Kot da bi bili v hotelu'

Franc Vozel je v areni izpostavil, da se je Juš Čop po prihodu Igorja Mikiča povsem spremenil. Pred tem je namreč vsako jutro pristopil, da bi skupaj delala. Franc: "Ko je Igor prišel, od tistega dne sta hodila po posestvu, kot da bi bila na izletu. Oba." Poudaril je, da ne bi smelo biti nobenega klana: "Samo delajo naj, ne pa da se Igor sprehaja po kmetiji, kot da bi bil v hotelu, pa vleče za seboj te mlade fante."

Dino preseneti, slavi Žiga

Carmen Osovnikar je v areni razkrila, da se je Žiga javil za dvoboj prav po sporu z Igorjem. Slednji ga je izzval, on pa se je želel preizkusiti, da bi se kasneje pomeril z Igorjem. Kot drugi dvobojevalec se je odločil za moč, znotraj te kategorije pa za dvoboj Sekira. Žiga: "Čeprav je znanje moj adut, so sekire težja pot, ampak bolje je iti po težkih poteh, ker so sadeži tam slajši." Z Dinom Kurtovićem sta morala presekati vsak svoj hlod, da bi lahko z njega odstranila obroč in ga obesila na klin. Sprva je bil v vodstvu Žiga, a je tudi Dino v nadaljevanju ujel svoj ritem. Slednji je dobil krvave žulje, a ni obupal. Motiviral ga je Emin glas, ko je glasno podpirala Žigo. Dina so proti koncu začeli preveč peči žulji, medtem ko je Žiga z vso močjo udrihal po hlodu, dokler ta ni počil. A je nerodno preklal deblo, zato si je pomagal kar z rokami in se le dokopal do obroča. Obesil ga je na klin in postal zmagovalec tretje arene.

Topli objemi za Dina

Dino ni bil pretirano razočaran: "Enkrat moraš izpasti. Malo mi je žal, ker nisem ostal dlje kot nekatere osebe, ampak mi jih vsaj ni treba gledati." Omenil je Emo: "Midva se ne marava, zato sem pa danes tukaj, zato mi ni škoda, da grem." Pojasnil je, zakaj sta v sporu, in da se je sam razumel skoraj z vsemi tekmovalci. Dejan Guzej: "Dina bom pogrešal, ker je res tak zanimiv človek, fejst, sploh njegove prigode." Preden je odšel, je Aleksandri April, Alenki Weiss, Gregorju Merdausu in Dejanu podaril figurice, sam je dobil tople objeme. Dino: "Sem močnejši, kot si mislim, ker tale hlod ... Joj, travmatiziral me bo še tri mesece. Mislim, da znam marsikaj narediti, kar nisem pričakoval, samo mislil sem, da bi znal, in znam, je pa še marsikaj, kar bi lahko pokazal."

'Ona je na prvem mestu'

Po dvoboju sta Žan in Urška nadaljevala spor iz arene. Tekmovalec je namreč izjavil, da bi na glasovanjih prej ščitil Juša kot njo, kar jo je zelo prizadelo. Urška: "Ne bi mu bilo treba me žaliti pred celo areno, tako da bi morala biti ta primerjava premišljena." Žan je priznal: "Malo sem se narobe izrazil in prehitro podal primerjavo, ampak, ja, ona je na prvem mestu." In očitno jo je uspel v to tudi prepričati, saj ju je zvečer med kopeljo zmotil Jan.