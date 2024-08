Žiga Mohar po stopinjah lanskega zmagovalca Žana

OGLAS

Žiga Mohar je 23-letni tržnik, ki zase pravi, da je adrenalinski, zabaven, avanturističen in ekstrovertiran. V Kmetijo se je prijavil zaradi novega izziva v življenju, poleg tega želi preizkusiti samega sebe, oziroma kot je povedal v predstavitvi: "Moje sposobnosti, česa sem se v življenju že naučil in na čem moram še delati."

Žiga Mohar nima veliko izkušenj s kmečkimi opravili, a je učljiv in iznajdljiv. FOTO: POP TV icon-expand

Resda s kmečkimi opravili nima veliko izkušenj, a je zelo iznajdljiv in se hitro nauči novih stvari, poleg tega mu ni tuje orodje, kar na posestvu pride še kako prav. Zaradi vsega tega je prepričan, da lahko pride zelo daleč. Na katere svoje lastnosti pa še stavi? Žiga: "Na to, da sem zelo tekmovalen in pa trmast, poleg tega pa sem zelo odprt in se hitro ujamem z različnimi karakterji."

Med spremljanjem pretekle sezone Kmetije se mu je v spomin vtisnilo dejstvo, da je bil zmagovalec Žan Simonič v skoraj vsaki areni. Svojo igro želi približati njegovi. Žiga: "Žan mi je bil lansko sezono res vzor, ker je bil res delaven, in tudi kar se tiče aren, je bil zelo miren v njih, zato je tudi zmagoval. Upam, da bom tudi jaz miren, ko pride do arene. Mi je dal ravno to, da če hočeš zmagati, moraš premagati res vse, in je vseeno, proti komu greš."

Žiga se bo zgledoval po lanskoletnem zmagovalcu Žanu Simoniču. FOTO: POP TV icon-expand