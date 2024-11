Žiga o svoji naklonjenosti do Tjaše: Govorice v prazno

Žiga pa pravi: "Mnenja Tamare, Anje in Nika so bile govorice v prazno. Res je, da sva bila s Tjašo največ skupaj in da sva skupaj taktizirala, in res sva se poštekala, ampak jaz sem vedel, da ima fanta in nisem sploh želel česar koli, ker že zunaj, če ima ženska tipa, se ne vmešavam, ker vem, da se vse enkrat vrne. Kdor me pozna, to ve. Tako da se Nikova želja kljub alkoholu ni uresničila, bi bilo pa definitivno drugače, če bi bila notri ženska, s katero bi se ujel, pa da je samska, takrat bi pa zavore verjetno že prej popustile, brez alkohola (smeh)."