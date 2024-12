Žiga presenečen nad velikim številom navijačev: Hvala vsakemu posebej

To je bil po moje največji problem, ker sem šel preveč suvereno v dvoboj, in ko sem videl, da ima prednost, sem se začel zavedati, da obstaja možnost, da me premaga, in sem bil samo še bolj živčen, kar je pa v areni najslabše.

Poslovil si se v polfinalnem tednu letošnje Kmetije, potem ko te je na veliko presenečenje vseh premagala Anja Malešič. Ko je v prvem dvoboju prebila prvo okno, so te, kot si povedal, začeli izdajati živci. Kam je izginila samozavest, ki si jo imel pred dvobojem?

Ko te je Anja porazila, si se spraševal, kaj se je zgodilo, poraz pa opisal kot sramoto. Zakaj?

Kot sramoto štejem mojo igro v areni pri spretnosti, ker še zdaj, ko sem si ogledal areno po televiziji, sem se spraševal, kaj sem jaz delal notri, in ni čudno, da me je premagala, ker ona je bila čisto umirjena, in vsa ji čast.

Drugi vajin dvoboj je bil v znanju in že na začetku si odkimaval. Torej si vedel, da nisi dobro pripravljen?

Iskreno sem že po prvem porazu nekako vedel, da me v znanju ima, ker sem res premalo fokusa dajal na Pratiko, in obžalujem to.

Preden je Anja odgovorila na zadnje, zmagovalno vprašanje, si se borbeno vrgel proti svoji mizi, pri tem pa zadel sotekmovalko. Ali je bilo to v žaru borbe ali po nesreči?

To je bilo definitivno po nesreči, ker sem želel roko dati predse, in pri tem sem jo tudi zadel.

Tjaša Vrečič je ob tvojem porazu jokala, podaril pa si ji verižico, ki jo boš, kot je povedala, dobil nazaj. Predvidevamo, da si ji jo podaril za srečo in ji nisi zameril, ker je obdržala vstopnico za finalni teden?

To verižico sem dal za srečo za nadaljnji potek igre, ker sva bila največja zaveznika. Ne zamerim ji ničesar, ker sva se o tem pogovorila, še preden je dobila vstopnico. Da če je namig samo za enega, da se reši vsaj nekdo, in to je njej uspelo.