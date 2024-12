Prišle so Anjine prijateljice, Žigu so se zaiskrile oči

Anjo Malešič so obiskale tri najboljše prijateljice, Maja, Nina in Karmen. Ko jih je zagledala, je zakričala, odvrgla vile in stekla v njihov objem. Anja: "Zelo sem vesela, da sem dosegla to, da sem jih lahko pripeljala sem, in briga me za jutri za v areno. Jaz sem zelo srečna." Pa tudi ganjena: "Ker Kmetija je tako naporna, tako je psihično naporna in tega se sploh ne zavedaš, dokler ne pridejo te arene, dvobojevalci, ko pride čas obiskov, ko pride čas videoklicev. Takrat pade neko breme s tebe in jaz sem tako srečna, da sploh ne znam povedati."