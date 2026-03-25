Žiga v napetem dvoboju premagal Jana

Pia vzpostavi pošteno menjavo

Moški iz družine Pie Filipčič so že pred zajtrkom odšli na travnik in začeli s košnjo, tudi tokrat pod vodstvom Franca Vozla. Glava družine pa je bila v skrbeh, saj ni vedela, kaj jim bo Ema Dragišić pripravila za zajtrk. Sosedje namreč niso bili radodarni z mlekom in jajci. Franc je Pii zabičal, naj sosedom ne daje ničesar. Franc: "Bomo mi preživeli brez jajc, pa brez mleka ... Saj bo tržnica jutri." Pia se ni strinjala, odločila se je, da bo sosedom dala še eno možnost. In res je uspela vzpostaviti pošteno menjavo.

Prvi poskus sabotaže

Družini v hlevu se ni mudilo, Žiga Florjan Sedevčič in Dejan Guzej sta želela, da bi bili tudi tokrat neuspešni pri tedenski nalogi. Dejan: "Jaz se bom trudil, da kosim kar površno, tako da upam, da bo Nada opazila, da je košnja površna." Poleg tega nista zbudila nobenega drugega člana družine, zato da bi čim kasneje začeli z delom. Dejan: "To pa zato, da se bo trava že posušila in bo košnja čim manj kakovostna." Ko je Žan Zore okregal družino, češ zakaj še ni na travniku, mu je Alenka povedala: "Ja, samo glava družine si ti. Bi moral ti pred nami vstati." Žan pa se je jezil, češ da so se o vsem dogovorili že prejšnji večer.

Žiga je prvi dvobojevalec

Družina v hlevu je izbirala prvega dvobojevalca. Urška Gros je glasovala za Žigo, s katerim sta bila dva tedna na bojni nogi. Gregor Merdaus je prav tako glasoval za Žigo, s čimer je upošteval njegovo željo. Sledila sta Dejan in Žan, slednji je svojo odločitev obrazložil z besedami, da je Žiga v slabo voljo spravljal njegovo Urško. Žiga je povedal, da se želi kot prvi dvobojevalec pokoriti za stvari, ki jih je počel, kar je obenem del psihološkega boja znotraj tekmovanja. Nasprotnika si bo izbral sam, ne more pa izbirati med vsemi člani družine. Natalija Bratkovič: "V areni velja pravilo dvoboja istega spola." Zatorej lahko izbira samo med Dejanom in Gregorjem.

Žiga močnejši od Jana

Hlapca in dekli so se pomerili za prednost pri tedenski nalogi. Igra Težka koruza je zahtevala moč prvih in hitrost drugih. Hlapca sta prek ramen držala vsak svojo palico s košarama, dekli pa sta morali z macolo razbiti zaboj, v katerem so bile trikilogramske vreče s koruzo. Vreče sta praznili v košari nasprotnika, in sicer izmenično v levo in desno košaro. Dlje časa je pod težo koruze zdržal Žiga. Prednost pri nalogi je bil multikultivator s koso, ki ga lahko njegova družina uporablja 30 minut. Igor je komentiral, da ga ne bodo znali prižgati in da imajo sami Franca. Igor: "On je mašina na dveh nogah. Mi smo že zmagali."

Franc krega, organizira in motivira