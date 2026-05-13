Alenka Weiss je na letošnji Kmetiji veljala za eno najbolj delavnih tekmovalk, s svojo vsestranskostjo in iznajdljivostjo pa je bila izjemno priljubljena tudi med sotekmovalci. Po tednu, ko je izpadel Gregor Merdaus, ki jo je določil za glavo družine, se je kot dekla znašla v hlevu, pozneje pa po zaslugi odločitve nekdanjih zmagovalcev Tima in Tilna postala tudi prva dvobojevalka. "Nobenga se nisem bala, a tudi nobenega ni bilo za podcenjevati. Z vsakim se je bilo treba pomeriti," je povedala po porazu v areni in dodala: "Živci in domotožje so naredili svoje, to me je izdalo."

Pri izbiri sotekmovalcev ni imela velike izbire, na koncu je izbrala Jana. Pomerila sta se v spretnosti, in sicer v dvoboju natančni trojček. Kaj bi naredila, če bi izbrala drugega tekmovalca za boj? "Če bi bila ženska, bi šla na moč. Zelo sem si želela poskusiti moč, vrv sploh, saj mi je to zelo zanimivo. Če bi bila sama druga dvobojevalka, bi po moje spet izbrala natančni trojček," je iskreno povedala in komentirala tudi očitke Franca, da se v areni sploh ni borila. "Sem se borila, samo možgani mi niso delali prav. Franc se je zasekiral, a v resnici ni vedel, kaj vse se mi dogaja v možganih," je zaupala.

V Kmetiji se ni skregala z nikomer, najboljši odnos pa je imela s Francem in Gregorjem. "Franci je zelo dobra duša. Tudi Janu je dal nek nasvet pred dvobojem, saj on nikomur ni želel nič slabega. Povedal je tako, kot je. Drugače se pa še zmeraj slišiva, ravno danes sva se slišala, verjetno se bova pa kmalu spet videla," je povedala o letošnjem najstarejšem tekmovalcu in razkrila, da se tudi s svojim 'bratom', kot je Gregorja poimenovala v Kmetiji, še danes slišita. "V bistvu se zdaj več pogovarjam z njegovo punco kot z njim, ker sva se zelo ujeli. Moramo se sicer dobiti v živo, da on spozna mojega fanta in jaz njegovo punco. Zdaj, ko bo lepo vreme, bo priložnost tudi, da kaj spečemo," je še dodala.

Svojo izkušnjo v šovu je opisala kot zelo lepo, saj je spoznala veliko ljudi, ki jih drugače verjetno nikoli ne bi. "Sploh karakterno se ne bi povezali, ampak tam jih vidiš še na nek drug način, jih spoznaš in po moje ne bom nikoli v življenju pozabila svoje prve Kmetije. Prvič je le prvič," je povedala in namignila, da bi mogoče še kdaj šla v Kmetijo. "Morda tudi MasterChef, ampak na primer v Big Brother pa Otok ljubezni res ne bi šla. Jaz sem tak tehnični tip, take stvari rada delam in se rada učim," je povedala.