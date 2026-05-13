Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

'Živci in domotožje so naredili svoje, to me je izdalo'

Ljubljana, 13. 05. 2026 17.06 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Kmetija 2026

Le teden po tem, ko je klobuk glave družine predala Aleksandri, se je znašla v hlevu kot dekla, nato pa po zaslugi odločitve Tima in Tilna pristala v areni kot prva dvobojevalka. Alenka pri izbiri drugega dvobojevalca ni imela veliko izbire, a kot je povedala sama, se nikogar ni bala. So pa jo v spretnostnem dvoboju proti Janu izdali živci in domotožje.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Alenka Weiss je na letošnji Kmetiji veljala za eno najbolj delavnih tekmovalk, s svojo vsestranskostjo in iznajdljivostjo pa je bila izjemno priljubljena tudi med sotekmovalci. Po tednu, ko je izpadel Gregor Merdaus, ki jo je določil za glavo družine, se je kot dekla znašla v hlevu, pozneje pa po zaslugi odločitve nekdanjih zmagovalcev Tima in Tilna postala tudi prva dvobojevalka. "Nobenga se nisem bala, a tudi nobenega ni bilo za podcenjevati. Z vsakim se je bilo treba pomeriti," je povedala po porazu v areni in dodala: "Živci in domotožje so naredili svoje, to me je izdalo."

Kmetija 2026
Kmetija 2026
FOTO: POP TV

Pri izbiri sotekmovalcev ni imela velike izbire, na koncu je izbrala Jana. Pomerila sta se v spretnosti, in sicer v dvoboju natančni trojček. Kaj bi naredila, če bi izbrala drugega tekmovalca za boj? "Če bi bila ženska, bi šla na moč. Zelo sem si želela poskusiti moč, vrv sploh, saj mi je to zelo zanimivo. Če bi bila sama druga dvobojevalka, bi po moje spet izbrala natančni trojček," je iskreno povedala in komentirala tudi očitke Franca, da se v areni sploh ni borila. "Sem se borila, samo možgani mi niso delali prav. Franc se je zasekiral, a v resnici ni vedel, kaj vse se mi dogaja v možganih," je zaupala.

Preberi še Alenka Weiss

V Kmetiji se ni skregala z nikomer, najboljši odnos pa je imela s Francem in Gregorjem. "Franci je zelo dobra duša. Tudi Janu je dal nek nasvet pred dvobojem, saj on nikomur ni želel nič slabega. Povedal je tako, kot je. Drugače se pa še zmeraj slišiva, ravno danes sva se slišala, verjetno se bova pa kmalu spet videla," je povedala o letošnjem najstarejšem tekmovalcu in razkrila, da se tudi s svojim 'bratom', kot je Gregorja poimenovala v Kmetiji, še danes slišita. "V bistvu se zdaj več pogovarjam z njegovo punco kot z njim, ker sva se zelo ujeli. Moramo se sicer dobiti v živo, da on spozna mojega fanta in jaz njegovo punco. Zdaj, ko bo lepo vreme, bo priložnost tudi, da kaj spečemo," je še dodala.

Kmetija 2026
Kmetija 2026
FOTO: POP TV

Svojo izkušnjo v šovu je opisala kot zelo lepo, saj je spoznala veliko ljudi, ki jih drugače verjetno nikoli ne bi. "Sploh karakterno se ne bi povezali, ampak tam jih vidiš še na nek drug način, jih spoznaš in po moje ne bom nikoli v življenju pozabila svoje prve Kmetije. Prvič je le prvič," je povedala in namignila, da bi mogoče še kdaj šla v Kmetijo. "Morda tudi MasterChef, ampak na primer v Big Brother pa Otok ljubezni res ne bi šla. Jaz sem tak tehnični tip, take stvari rada delam in se rada učim," je povedala.

Preberi še Alenka Weiss: Kmetija mi je dala dodatno motivacijo in samozavest
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Številni tekmovalci so dejali, da je imela dobro taktiko v šovu prav zato, ker je pametno izkoriščala svoje znanje. S tem se strinja tudi sama. "Definitivno ne znam vsega, zmeraj se lahko nekaj novega naučiš. Je pa po mojem to kar pametna taktika, ampak moraš se celo življenje učiti, da nekaj veš in znaš," se je namuznila. Če bi šla še enkrat v šov, ne bi naredila nič drugače, le malo bolj sproščena bi bila. "Mogoče bi se več hecala z ljudmi, ki so bili tam. Malo sem bila preveč zadržana, ker sem v resnici zelo zabaven tip. Se rada pohecam, mogoče bi samo to spremenila, drugega nič," je priznala in dodala, da so tudi domači ponosni nanjo, kako se je pokazala v oddaji. "Tudi njih sem presenetila s kakšno stvarjo, za katero niso vedeli, da jo znam. So ponosni name in jaz na njih, da so me vse to naučili," je še zaključila.

alenka weiss kmetija izpadla tv oddaje pop tv

Po napeti areni bo v igri ostalo le pet polfinalistov

24ur.com VIDEO: Prvič v življenju je občutila, da se nekdo bori zanjo
24ur.com Tjaša obriše solze in začne s treningi
24ur.com 'Do konca Kmetije bi taktizirala, če se ne bi zaljubila'
24ur.com Jan izzval Evo: Ji bo uspelo, kar sanjskemu Blažu ni?
Zadovoljna.si Na robu joka je razkrila: 'To se ni zgodilo prvič'
24ur.com 'Igor je tisti, ki je ustrahoval ljudi, največ pojedel in nič delal'
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Melania razkrila, kakšen odnos sta imela Barron Trump in njegova babica
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713