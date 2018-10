Živčna vojna: razočarani Joel gre spet v areno

V gozdu je ozračje vse prej kot prijateljsko. "Vsak od nas gre drugemu na živce, vsak! Ne bom rekel, da so to super prijatelji, da smo družina, super srečni .. ne, ne!" je stanje opisal Alexander. Že tako so imeli veliko nesoglasij s Sabino, zdaj pa je prišlo do popolnega razkola. Ker je nastopil dan tržnice, so se vsi strinjali, da gre spet Denis, ker ga na posestvu že poznajo v tej vlogi in mu zaupajo. No, skoraj vsi. Sabina je namreč vzrojila: "Meni je to tako bedno. Samo en je človek, drugi smo pa nula, drugi so pa k**c vredni, nič niso vredni, da lahko gredo nekam in nekaj naredijo."

Takrat pa je Sabini prekipelo: "Kaj je on, da ves čas hodi nekam, da je on glavni, on vodič med nami?! In un pe****** Miha izgleda, da je trznil na Denisa in samo njega gleda. Če nekdo nekomu leze v rit, jaz je ne bom nikomur lizala, nisem in nikoli ne bom!" Alexander ji je še skušal pojasniti, da morajo vsi držati skupaj, ona pa je samo ponavljala, da jo "samo je***jo v glavo" in ponovno grozila, da bo vse izdala.

Miha je pokomentiral stanje, vdan v usodo: "Njen ego je zataknjen na nivoju štiriletnega otroka. Nikakor ne bo hotela dojeti, kaj hočem povedati, oziroma bo ves čas kontrirala." Nato jih je napadla, da ne znajo razmišljati s svojo glavo, Miha in Lara pa sta ji v en glas skušala pojasniti, da ravno to pomeni razmišljati s svojo glavo – da vse narediš za to, da se skupina ne izda, da ne bi vsi šli domov.

Ta pa je bil zelo presenečen in užaljen: "Saj bova šla, saj ni problem, a užaljen sem, ker ne vem, s čim sem si to zaslužil, iskreno ne vem." Franc mu je pojasnil, da ga vidi kot konkurenco. "Dokazal je, da res preračunava, špekulira, da igra res igro, ne da kar je ves čas govoril, da je treba na kmetiji trdo delat in da rabimo močne roke. Vedno sem ga pohvalil, da pridno dela, potem pa tole dobim. Se pravi - Nik mu je obrnil hrbet, jaz pa pač, ker sem bil normalen, grem pa za dvobojevalca. Tri tedne sem na udaru - dva tedna v areni, en teden hlapec. Potem pa jaz igram igro, pa tastar je najhujši, on igra igro, kdo pa drug!" je bil jezen Joel.

Zato so bili vsi prepričani, da bo Franc za dvobojevalca izbral Nika, a je povsem osupnil z odločitvijo. "Ko sem prišel na Kmetijo, sem videl dva močna člena, in si rekel, naj me raje na začetku ven vržeta kot tik pred finalom, tisto bi bil večji poraz. Zato sem izbral Joela," je dejal.

Franc pa je bil precej bojl jedrnat: "Nisem pričakoval tako burne reakcije, je tako ranljiv kot dojenček v vrtcu, tega ne bi pričakoval od njega."

Tako se je pokazalo, da niso kaj preveč upoštevali Natalijinih dobronamernih opozoril, ki jih je zato še enkrat ponovila: "Dobro premislite o vsaki vaši odločitvi, o vsakem glasu, ki ga date, poglejte vnaprej in dobro premislite, ker s tem vplivate na prihodnost bivanja na tej kmetiji – ne samo tistega, ki ga zadeva, ampak odločate tudi o vaši nadaljnji poti vseh na posestvu."

Sabina se je med tem umaknila od povratnikov, ti pa so dobili novo skrito nalogo: narediti morajo mlečni izdelek slabše kvalitete od tistega v sirarnici na posestvu in ga zamenjati s tistim, ki so ga naredili člani družine. "Vse lepo teče, vsak je poprijel za svojo nalogo – Denis je šel na tržnico, mi trije delamo sir, Sabina pa podpira svoje drevo," se je pošalila Lara. Denis pa se je v vlogi trgovca odpravil na posestvo z nalogo, da spet od njih izve čim več, po svoji navadi pa si je izboril tudi še nekaj hrane iz tržnice in je tako v gozd spret prinesel veliko več kot le tisto, kar so mu dali člani družine. Izvedel je tudi, kakšno tedensko nalogo imajo, kdo sta hlapec in dekla in druge informacije, ki povratnikom lahko še kako koristijo.

Če so bili povratniki zadovoljni s potekom tržnice, pa so bili nekateri člani družine manj, saj Tjaša in Nik nista prinesla ajdove moke, ki je nujno potrebna za tedensko nalogo – kruh iz treh vrst moke.

Povratniki so naredili sir, ki pa je po njihovem mnenju boljši od tistega s posestva, zato so naredili novega, za katerega so se izdatno potrudili, da bo slabši. Ob prvem mraku sta se Miha in Denis podala na posestvo. Misija: sabotaža je bila uspešna, prepričana pa sta tudi, da tokrat posestniki ne bodo opravili naloge.