Kmetija

Zlato jajce za Igorja Mikiča, v areno mora Jan Zore

Velenje, 11. 05. 2026 21.26 pred 10 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tim Novak in Tilen Brglez sta ocenila, da si zlato jajce in z njim veliko prednost na poti do finala zasluži Igor Mikič. Alenka Weiss pa je za svojega nasprotnika v areni izbrala Jana Zoreta. Kot je povedala, je o tem odločal njegov 'umazan jezik'.

'Kaj so delali te tri dni?'

Za Franca Vozla so bili trije dnevi, ki jih je preživel v koči na jasi, nepozabni. Franc: "Res je raj tu gor. Mir, tišina." Manj zadovoljen je bil, ko se je z Igorjem Mikičem in Pio Filipčič vrnil na posestvo. Takoj je opazil nedokončane stojnice, uničene gajbice in raztresen krompir. Od daleč se je začel kregati na tekmovalce, za nered pa okrivil glavo družine. Franc: "Kaj so delali te tri dni?" Pia: "Ne vem. Taktike." Ko je prišel do hiše, je povedal, da so ga razočarali, a je bila še bolj zgovorna jeza v njegovih očeh. Ko je izvedel, da sta Tim Novak in Tilen Brglez kriva za to, da je Alenka Weiss prva dvobojevalka, pa je jezo preusmeril na gosta.

Tekmovalni pari
V parih tekmovalci, ki se najmanj razumejo

Tim in Tilen sta morala določiti pare za tekmovalni del tedenske naloge, ki zmagovalcema prinaša imuniteto na izboru drugega dvobojevalca in zlato podkev. Franca sta združila z Jušem Čopom, Pio z Janom Zoretom, Igorja pa z Žanom Zoretom. Tim je razkril, da sta združila tekmovalce, ki se najmanj razumejo. Jušu je namignil, da naj se pazi Franca, ki bi lahko sabotiral nalogo, zato da bi njega poslal v areno. A so se Franc, Žan in Jan dogovorili, da bosta Franc in Žan preveč solila pražen krompir, zato da bi imuniteto dobil Jan. Žan je o tem govoril z Igorjem, ki se je strinjal.

Spodletela sabotaža

Natalija Bratkovič je na posestvo prišla z gostoma, članoma Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Jože in Alojz sta ocenjevala jedi vseh treh parov, da bi določila zmagovalca. Pred začetkom kuhanja sta jim položila na srce, naj ne kuhajo s strahom, temveč z dobro voljo. Igor se je odločil, da se bo raje sončil, v zmago svojega para je dvomil. Jan in Pia sta kuhala bolj zagreto, tekmovalka je med pripravo bodrila glavnega kuharja, ki je na koncu pohvalil njuno sodelovanje. Juša je med pripravo začelo skrbeti za čebulo, a je Franc vztrajal, da naj nadaljuje z mešanjem. Želel je, da bi bila njuna čebula zažgana.

Žan je ocenil, da je njegov in Igorjev krompir preveč masten in slan, a sta gosta prav njuno jed razglasila za zmagovalno. Žan si je s tem priboril imuniteto, Igor pa zadnjo zlato podkev. Žan je bil presenečen: "Ne vem, kako je prišlo do tega." Igor je povedal, da sta zmagala po nesreči, da sam ni nič delal in da je le pomagal z nasveti. Igor: "Sabotirati bi moral pa Žan." Pričakoval je, da bo Jan jezen in res je bilo tako. Jezil se je na Žana, ki ni izpolnil svoje obljube. Igorju je obljubil, da bo, če bo izpadel, njega imenoval za glavo družine in mu dal svoje zlate podkve. Juš se je čudil: "Kdaj pa sta se Igor in Jan tako zbližala?"

'Jan ima zelo umazan jezik'

Alenka je svojega nasprotnika izbirala samo med Jušem in Janom. Alenka: "Jaz se z obema zelo dobro razumem. Ena stvar je odločala, ki mene po navadi zelo zmoti ... Jan ima zelo umazan jezik, veliko grdih besed pove marsikomu, tako da jaz sem se tudi zaradi tega odločila za Jana." Jan ni bil presenečen, kot drugi dvobojevalec bo izbiral kategorijo in vrsto dvoboja.

Zlato jajce za Igorja: Res sem hvaležen iz dna srca

Natalija je razkrila, da sta imela Tim in Tilen poleg vseh nalog skrivno misijo. Natalija: "Morala sta vas opazovati in dobro spoznati, da sta se lahko odločila, komu bosta podelila zlato jajce. To jajce bo dobitniku prineslo veliko prednost na poti do finala." Gosta sta se odločila na podlagi spoštljivega odnosa do sotekmovalcev, zadostnega doprinosa na posestvu in sposobnosti prejemnika, da bo dragocenost znal unovčiti. Odločila sta se za Igorja. Igor: "Res sem hvaležen iz dna srca in končno je tudi mišica prišel na svoj račun." Na zlato jajce mora paziti, saj če se razbije, izgubi svojo moč.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

b78
11. 05. 2026 21.36
Upam da zmaga Alenka
bibaleze
