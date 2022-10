Zmaga za Danijelino družino, Tom in Andrea sama v kajžo

Gospodarica Nada je dan prej razglasila zmagovalko tedenske naloge in to je bila Danijelina družina. Zaradi predčasne razglasitve sta se v kajžo kot dvobojevalca poražene Majine družine odpravila samo Tom in Andrea.

'Vedel sem, da si drugačna'

Andrea je Tomu razložila, kaj je interspolnost, ob tem pa jo je bilo strah, kako se bo njen sotekmovalec odzval. Povedala mu je tudi, da se ni prijavila zaradi nagrade. V šovu je namreč želela dokazati, da je sposobna in da nekaj velja. Premišljevala je tudi o svojem očetu in zanimalo jo je, če bi jo prepoznal in kaj bi si mislil o njej. Tom pa ji je povedal: "Jaz sem tebe že prej cenil. Vedel sem, da si drugačna. Nisem hotel drezati vate, ker nisem vedel, ali ti to ugaja ali ne." Zavedal se je, da je v življenju veliko prestala in je to spoštoval.

icon-expand Danijelina družina je Karin zapela Vse najboljše. FOTO: POP TV

Tekmovalnost na vrhuncu Maja je ugotavljala, da je v hlevu veliko bolj sproščeno, odkar se je Aljaž preselil k sosedom. So pa bili vsi člani njene družine prepričani, da je zagrabil za delo, zato so tudi sami nameravali dati vse od sebe. Danijela je medtem izvedla še eno taktično potezo, Aneto je poslala pobirat kozje iztrebke. Danijela: "Škoda, da mi ekipo moti, ker rada govori. Tako da sem jo malo osamila." Druga dvobojevalca sta postala Jan in Tom Zaradi izbora drugih dvobojevalcev sta morali družini odložiti delo. Pred tem je Natalija spomnila na Aljaževo dobro voljo ob prihodu v hišo. Ko je povedal, da je sedaj med ljudmi, ki jim lahko popolnoma zaupa, se je Ivanu na obrazu izrisal kisel nasmešek. Nato so v Danijelini družini kar z dvigom rok za drugega dvobojevalca določili Jana. V Majini družini pa so se vsi strinjali, da bo drugi dvobojevalec Tom. Karin je bila mnenja, da ni pametno pošiljati Toma v areno, saj mu bo Andrea prepustila dvoboj, on pa bo lahko prišel v finale. Letos namreč velja pravilo, da tekmovalec, ki se ni pomeril v areni, sploh ne more postati finalist. Tom in Andrea o svojem odnosu Dvobojevalca iz Majine družine sta nato pojasnila, zakaj sta se tako povezala. Tom je razložil, da se ni hotel pridružiti ostalim, ko so se pritoževali čez Andreo. To bi bilo sicer zanj najlažje, a se ni vdal črednemu nagonu in se je raje postavil na njeno stran. Andrea je omenila, da se je navezala na Toma v romantičnem pogledu. Tudi sama je o njem slišala izjave, ki mu niso bile v prid, na koncu pa je dobila dobrega prijatelja, kar je bolje kot ljubezenski odnos, ki se ne bi razvijal na najboljši možen način.

icon-expand Slavila je Danijelina družina. FOTO: POP TV

Zmaga Danijeline družine Družini je presenetila gospodarica Nada, ki se je takoj odpravila pregledat rezultate dela. S skladovnico v hlevu je bila zadovoljna in jo je natančno izmerila. Ocenila je, da bodo sosedje Majino družino težko presegli. A je hitro ugotovila, da se je tudi Danijelina družina zelo izkazala. Nada je družinama povedala, da sta bili zelo pridni, najbolj med njimi Ivan, kar pa ni bilo všeč Aljažu. O zmagovalcu so na koncu odločali centimetri, in sicer jih je več nabrala Danijelina družina. To je pomenilo, da gresta v kajžo samo Tom in Andrea.

Andrea se ne vidi na posestvu brez Toma Andrea je opazila, da jo Aneta nenehno provocira in, ko le lahko, prekinja njene pogovore s Tomom. Mnenja je bila, da manipulira z vsemi člani družine samo zato, da jih ima na svoji strani. Manja pa je Andrei položila na srce, naj se bori, a je ta prišla do zaključka, da bi v primeru Tomovega odhoda odšla tudi sama. Andrea: "Ker se ne vidim več tukaj brez njega, brez te njegove podpore ta kmetija enostavno nima nobenega smisla."

Andrea in Tom sama v kajži Tom in Andrea sta pakirala, da bi se odpravila v kajžo. Manji ni bilo vseeno, ker Andrea odhaja, lažje pa ji je bilo, ker je po dolgem času spet videla nasmeh na njenem obrazu. Vedela je, da komaj čaka, da pride domov. V kajži je Andrea takoj začela pogovor s Tomom, opozorila ga je, da ne bi smel verjeti določenim osebam. V mislih je imela Aneto, ki si po njenem mnenju želi biti v središču pozornosti. Andrea je med drugim namignila, da ima morda skrit načrt.

icon-expand Tom in Andrea v kajži. FOTO: POP TV