Zmagoslavje nepriljubljenega Danijela, tekmovalcem so se pričele tresti hlače

V izredno napetem in fizično napornem dvoboju je svojo premoč v znanju dokazal Danijel Frigelj, ki je že napovedal povračilne ukrepe. Zaradi poraza Boruta Gregoriča pa je v areni solze žalosti točil Denis Šajher Kovačič.

Danijel bi rad ostal črna ovca Danijel je jutro pred dvobojem preživel s Pratiko v rokah. Napovedal je dvoboj v znanju, to pa zato, da bi se še bolj zameril družini, ki bi si želela videti moški dvoboj v moči ali spretnosti. Sklepal je, da ga bodo v prihodnjem tednu zaradi tega zopet izbrali za črno ovco.

Danijel je osvežil znanje FOTO: POP TV

Tanja vleče moške iz postelje Tanja je tekmovalce vlekla iz postelje, da bi se lotili dela. Bala se je, da bo gospodarica Nada prišla še pred dvobojem. A sta se Luka in Tilen raje skrila pred njo, kot da bi pomagala pri gradnji novega mostu.

Tanja poskuša moške spraviti k delu FOTO: POP TV

Danijel ne naredi vtisa na Boruta Danijel pa je iz kajže privlekel Boruta in mu zaupal, da je imel ta teden v resnici skrito nalogo. Povedal mu je, da bo imel v primeru zmage Borut to možnost, da reši uganko, toda Borut ni pokazal pretiranega navdušenja ali hvaležnosti. Kasneje se je

trener gimnastike pripravljal na dvoboj, v mislih pa je imel ženo in hčerko. Borut: "Moja žena se zaveda, da boljšega ne bo dobila, tako da ji ne preostane drugega, kot da počaka, da pridem domov."

Borut izve za Danijelovo skrito nalogo FOTO: POP TV

Danijel se opraviči sotekmovalcem Danijel se je obremenjeval z dramo, ki jo je povzročil zaradi skrite naloge. Bilo mu je neprijetno in je pričakoval, da bodo v areni vsi navijali za Boruta. Danijel: "Ampak če to preživim, potem se bom pa res že počutil kot zmagovalec." V areni se je pred dvobojem opravičil tekmovalcem, nato pa razkril, da se je odločil za dvoboj v znanju.

Danijel se opraviči FOTO: POP TV

Zmagovalec napetega dvoboja je Danijel Dvobojevalca sta se morala do vprašanj najprej prebiti s premagovanjem ovir, medtem sta se večkrat zaletela. Prvo možnost odgovarjanja si je priboril Borut, ki je tudi pravilno odgovoril na vprašanje. Uspelo mu je tudi drugič in je dobil novi dve točki. Danijelu je končno uspelo prvemu zabiti klin, a je bil njegov odgovor napačen, zato je lahko odgovarjal tudi Borut, a je tudi on odgovoril napačno. Četrtič je lahko prvi odgovarjal Borut, a njegov odgovor ni bil pravilen. Tudi Danijel ni izkoristil svoje druge priložnosti, a je uspel v novem krogu prehiteti Boruta in izenačiti rezultat. V novem krogu je uspel priti v vodstvo, po napačnem Borutovem odgovoru pa je znova dobil priložnost, ki jo je tudi izkoristil. S pravilnim tretjim odgovorom je postal zmagovalec tokratne arene.

Danijel v Marjaninem objemu FOTO: POP TV

Denis jokal zaradi Borutovega poraza Denis je ob Borutovem porazu zajokal in je pohitel, da bi objel Boruta. Kasneje je povedal, da se je nanj zelo navezal in ga spoštuje paradi njegove iskrenosti: "Malo je takih ljudi, kot je Borut." Ta je z nasmehom na obrazu zapustil posestvo, določiti bo moral še novega glavo družine.

Objokani Denis se poslavlja od Boruta FOTO: POP TV

Danijel kuje nove načrte Nepriljubljeni Danijel se je vrnil na posestvo, a se ni obremenjeval s situacijo. Povedal je, da ima načrte za naprej, ki se bodo v kratkem tudi uresničili. Imel je občutek, da ga imajo tekmovalci po novem za močnega nasprotnika in do njega čutijo strahospoštovanje.

Danijel tudi v prihodnjem tednu želi biti črna ovca FOTO: POP TV

Borut napove izločitev dvojčkov Borut je priznal, da je razočaran, saj bi rad postal še nekaj tednov na posestvu. Bil pa je zadovoljen, ker je ostal zvest samemu sebi, in veselil se je srečanja s svojo pravo družino. Napovedal je preobrate v igri, kajti on, Denis in Danijel se želijo znebiti Jana Klobase, ki je največji taktizer na posestvu.

Borut želi doseči izločitev dvojčkov FOTO: POP TV

Jan bi se pripravljal na dvoboj, Tilen je samozavesten Danijel pa je že začel spletati niti okoli Simone, ki si je edina želela njegove vrnitve. A je povedala, da bo odločitve sprejemala sama. Jan je Tilnu prinesel Pratiko, saj je čutil, da bosta onadva v prihodnjem tednu hlapca in dvobojevalca. Tilen pa je bil samozavesten: "Nihče nama ni do kolen."

Tilen: Nihče nama ni do kolen FOTO: POP TV

Spremljajte napeto dogajanje na posestvu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera vseh oddaj na VOYO.