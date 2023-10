Zmagoslavje Nušine družine, poslovila se je Anja

Družina Nuše Maloprav je namlela dobre tri kilograme moke več od družine Marcela Verbiča. Po dvoboju z Matejo Šereg se je poslovila Anja Malešič, Nuša pa je obdržala klobuk glave družine.

'Pljunek na vse delo' Marcelova družina se je odločila, da zadnje noči ne bo izkoristila za mletje. Za razliko od njih je Nušina družina delala vso noč, Marcel pa je na trg prinesel nekaj pšenice, da jim je ne bi zmanjkalo. Marcel: "Tim pravi, da takrat, ko si utrujen, da si takrat šele začel. Pa da vidimo, če to drži, kar pravi." Alen Ploj, ki ga redkokatera stvar razjezi, je povedal: "To je težka, težka naloga. Potem pa pride, pa res pokaže nespoštovanje. Mislim, da je to nek pljunek na vse delo, ki smo ga delali ves teden." Tim in Alen naslednje jutro nista mogla verjeti, da sosedov vso noč ni bilo k mlinu. Tim se je tudi spraševal, zakaj so se potem tako zelo pritoževali glede menjav.

icon-expand Tim in Alen sta delala, Marcel pa ju je malce provociral. FOTO: POP TV

'Vse skupaj nam je dol padlo' A so bili tudi nekateri člani Marcelove družine razočarani nad nedelom. Patricija Virant: "Ker se pri nas nič ne dogaja. Nobenemu se nič ne da." Tudi dvobojevalka Anja Malešič je potrdila, da so popustili pri nalogi: "Vse skupaj nam je dol padlo, verjetno zaradi sistema." Sklepala je tudi, da je to zaradi tega, ker sta v kajži ona in Mateja Šereg. Suzana Bajrić pa je povedala, da so bili do prejšnjega dne še vsi prepričani v zmago: "Tako da ne vem, kaj se je danes spremenilo." Marcel pa je povedal, da mu je postalo vseeno za nalogo, potem ko je sklical sestanek, da bi se dogovorili glede menjav pri mlinu, pa so tekmovalci petkrat zamenjali temo. S Francem Rajšpom sta se še malo trudila, nato pa je šel še sam uživat.

O zmagi Nušine družine je odločila količina Gospodarica Nada je na trg poklicala glavi družin, ki sta tja pripeljala polni samokolnici. Ko je presejala obe moki, je bila z Nušino zadovoljna, z Marcelovo prav tako, sledilo pa je tehtanje. Na koncu je pohvalila moko obeh družin, ki je bila zelo kakovostna, a je za zmagovalno družino razglasila Nušino. Nada je pojasnila: "Odločila je količina. Marcelova družina je imela 29,6 kilograma, Nušina pa 32,9 kilograma." Marcel je za poraz takoj okrivil ženske, ki so se preveč pritoževale in niso presejale vse moke.

icon-expand Veselje Nušine družine FOTO: POP TV

Mateja spretnejša od Anje Dvobojevalki Anja in Mateja sta nasmejani prišli v areno. Ker je Anja izbrala dvoboj v spretnosti, sta se pomerili v igri 'V vrtincu'. V središču slamnatega vrtnica ju je čakal velik sod. Iz njega sta morali večkrat zajeti vodo in se sprehoditi skozi vrtinec, da bi na koncu napolnili vrč, ki je stal na gugalnici. Prva se je prevesila Matejina gugalnica. Osvobodila je kroglo, ki jo je lahko položila v labirint, s pomočjo vrvi pa jo je morala pripeljati v košaro. Anja je medtem prišla do krogle, a je Mateji prvi uspelo pripeljati svojo v košaro.

'Ne morem verjeti, kje ste te dobili' Anja je ob slovesu povedala: "Jaz sem že večkrat rekla, ne morem verjeti, kje ste te dobili. Saj so zelo v redu ljudje, ampak na kupu toliko čudnih ljudi, jaz tega v življenju nisem videla, pa nisem med normalnimi." Žal ji je bilo, da ni prej prišla iz šotora, da bi bilo malo več drame pri hiši. Dodala je še: "Če bi šla še enkrat na kmetijo, dvomim, da bi kaj spremenila. Zaradi tega, ker sem zadovoljna s tem, kar sem pokazala. In to sem jaz."

Nuša obdrži klobuk glave družine Za klobuk glave zmagovalne družine sta se nato borili Nuša in Tamara Talundžić. Pomerili sta se v igri 'Košara s tržnice'. S prevezo čez oči sta morali iz škatle vzeti vrsto sadja oziroma zelenjave, za katero sta dobili samo Natalijine namige. Pomembno je bilo torej znanje oziroma Pratika. Prva je tri vrste zelenjave prepoznala Nuša, ki je tako ostala glava družine. Tamara: "Vidi se, da ne jem zelenjave."