Kmetija

Boleč poraz za modre, izgubili so Franca Vozla

Velenje, 17. 03. 2026 21.25 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Igor Mikič in Aleksandra April sta si v dvoboju hlapcev in dekel priborila novega družinskega člana. Njuna družina je med modrimi izbrala Franca Vozla, ki je postal polnopravni član rdečih in bi jim lahko pomagal nadoknaditi zaostanek pri tedenski nalogi.

'Nihče mi ne pomeni toliko kot ona'

Urška Gros in Žan Zore sta ponoči zakopala bojno sekiro. Tekmovalka je zatrdila, da se bosta odslej o vsem pogovorila in se mu je opravičila, pa čeprav je bila mnenja, da se ni imela za kaj. Žanu je njeno opravičilo veliko pomenilo: "Nihče mi ne pomeni toliko kot ona." Medtem ko sta se stiskala v postelji, se je Carmen Osovnikar spopadla s kidanjem gnoja. Carmen: "Kaj si ti nor, kaj jaz delam. Kdo bi si mislil, da bom kdaj kidala drek."

Aleksandra je prva dvobojevalka

Na posestvo je prišla Natalija Bratkovič, saj je bil čas za izbor prvega dvobojevalca v hlevu. La Toya Lopez je glasovala za Igorja Mikiča, Juš Čop in Jan Zore za Aleksandro April. Ema Dragišić je poudarila, da Jan ni vplival na njeno odločitev in da sama ni v njegovem klanu. Ker želi v družini imeti močne člane, se je odločila za Aleksandro. Pia Filipčič tako ni mogla spremeniti ničesar, svoj glas je namenila Igorju. Aleksandra je tako postala prva dvobojevalka, pred areno jo lahko reši le bolje opravljena tedenska naloga.

Pritožbe

Moški v Urškini družini pa so še pred izborom njihovega prvega dvobojevalca Carmen sporočili, da bo to ona. Pritoževali so se čez njeno in malce tudi Urškino nedelo. Edina, ki je pripravljala testenine, je bila Alenka Weiss, in do tistega trenutka je uspela narediti dobra dva kilograma, medtem ko so se sami naprezali z žaganjem drv. Namesto da bi se tekmovalke lotile dela, so se umaknile v sobo na pogovor. Pritoževali so se tudi moški v Piini družini, ki so garali, kuhinja pa je bila v neredu in kosilo ni bilo pripravljeno. A jih je Pia spomnila: "Saj sem rekla, da povejte, ko boste lačni." Juš pa je bil mnenja, da bi morala priti pogledat svoje delavce in jih vprašati, če so lačni.

Prva dvobojevalka v hlevu, Aleksandra April
FOTO: POP TV

Gnoj je zlato

Obe družini sta bili prepričani, da Piina nima možnosti za zmago, saj je bilo v Urškini kar pet moških, v Piini so drva pripravljali samo trije. Igor je zato upal, da bosta v dvoboju hlapcev in dekel z Aleksandro družini priborila pomembno prednost. Pomerila sta se z Žanom in Carmen, dvoboj pa so spremljali vsi preostali tekmovalci. Natalija Bratkovič: "Pred vami je dvoboj, ki bo eni družini drvarjenje zelo olajšal, imenuje pa se Gnoj je zlato. Dvoboj predstavlja klasično kmečko opravilo, prevažanje gnoja." Dekli sta gnoj nalagali v samokolnico, hlapca pa sta ga odpeljala in naložila na gredico.

Franc prestopi k rdečim

Oba para sta bila izjemno borbena. Ker so se Žanu vile zatikale v samokolnico, se je razkladanja lotil kar z rokami, za njim še vsi ostali. Čas se je iztekel in izkazalo se je, da sta več gnoja prepeljala Igor in Aleksandra. Svoji družini sta si priborila novega družinskega člana. Med modrimi so izbrali Franca Vozla, ki je postal njihov polnopravni član. Franc: "Meni je vseeno, kje sem." Takoj se je moral preseliti čez ograjo, k svoji novi družini. Igor: "S tem, da smo mi dobili Franca, bo vsaka naloga narejena, in narejena bo z odliko, za zlato medaljo. On je motorka na dveh nogah, najbolj namazana žaga, vse zna, vse dela, nikoli ne počiva."

Ta teden je Kmetija na sporedu še jutri in v četrtek ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 franc vozel
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
To je resnica o prehranskih dopolnilih
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Parazit
Anatomija padca
